2017, un año "intenso" para la defensa comercial de la UE

Madrid (EuroEFE).- Según el informe anual publicado esta semana por la Comisión Europea sobre defensa comercial en el que se describen las actividades antidumping, antisubvenciones y de salvaguardia de la Unión Europea (UE) durante 2017, el año pasado fue un año "intenso" en esta materia, que destacó en cuanto a cambios en materia legislativa.

Como cada año desde hace treinta y seis, la Comisión Europea publica el informe anual de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo relativo a las actividades antidumping, antisubvenciones y de salvaguardia de la UE.

Según el informe, 2017 finalizó con noventa y siete medidas antidumping definitivas vigentes y trece compensatorias, cifras que suponen un ligero aumento (4 %) respecto al año anterior. Además, el año terminó con 46 investigaciones abiertas por prácticas comerciales desleales. El informe no incluye las actuales disputas con China y Estados Unidos.

