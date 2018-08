El comercio del gas reúne a la UE y EE.UU. el 20 de agosto en Washington

Bruselas (EuroEFE).- Representantes de la Comisión Europea (CE) y de la administración de Estados Unidos se reunirán el 20 de agosto en Washington para desarrollar el compromiso del presidente comunitario, Jean-Claude Juncker, y del estadounidense, Donald Trump, de aumentar las exportaciones de gas natural licuado de EEUU a la UE.

"Tanto la UE como los Estados Unidos están colaborando en el seno del grupo de trabajo ejecutivo a fin de aumentar las exportaciones estadounidenses de gas natural licuado a Europa", señaló la CE en un comunicado en el que anunció la fecha de la ronda de reuniones técnicas.

EU-U.S. Joint Statement of 25 July: EU imports of U.S. liquefied natural gas are on the rise.

Since arrival of the first U.S. LNG carrier in April 2016 and today, EU imports of LNG from the U.S. have increased from 0 to 2.8 billion cubic meters.https://t.co/Ossq9MtT6I #EUtrade — European Commission (@EU_Commission) 9 de agosto de 2018

El pasado 25 de julio, tras reunirse en Washington, Juncker y Trump difundieron una declaraciónconjunta en la que se comprometieron a reforzar la cooperación conjunta en materia de energía y en particular a que la UE importe más gas natural licuado (GNL) procedente de EEUU para diversificar y hacer más seguro su abastecimiento energético, siempre que su precio sea competitivo.

Growing exports of U.S. LNG, if priced competitively, could play an increasing and strategic role in EU gas supply; but the U.S. needs to play its role in doing away with red tape restrictions on LNG exports.

Both sides have much to gain by working together in the energy field. — European Commission

El comisario europeo de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, señaló que la diversificación es un aspecto "importante" a la hora de garantizar la seguridad del abastecimiento de gas en la UE, y que hay que alegrarse del aumento de las importaciones de gas natural licuado estadounidense a precios competitivos.

La UE ha cofinanciado o se ha comprometido a cofinanciar proyectos de infraestructuras de GNL por un valor de más de 638 millones de euros y "nueve Estados miembros han recibido GNL desde 2016 proveniente de EEUU. Los mayores importadores son España, Francia e Italia", precisó la portavoz comunitaria Anna-Kaisa Itkonen en rueda de prensa.

La CE precisó que "en la actualidad, la legislación estadounidense todavía requiere la previa autorización de las exportaciones de gas natural licuado a Europa" por lo que en las negociaciones transatlánticas "hay que abordar estas restricciones y las normas de los Estados Unidos han de facilitar la exportación a la UE de gas natural licuado de ese país".