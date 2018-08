Reino Unido aspira a convertirse en una "superpotencia exportadora" tras el "brexit"

Londres (EFE).- El Gobierno británico quiere transformar al Reino Unido en una "superpotencia exportadora" tras el "brexit", a través del incremento de las ventas al exterior del 30% al 35% del PIB, según el titular de Comercio Internacional, Liam Fox.

El ministro dio a conocer este nuevo objetivo del Gobierno, en momentos de incertidumbre acerca de las negociaciones con Bruselas sobre la retirada del Reino Unido de la Unión Europea (UE), que se materializará el 29 de marzo de 2019.

En su intervención en la sede londinense del Instituto de Directores (IoD), organización que agrupa a directivos de empresas, el político conservador euroescéptico animó a las compañías británicas a vender más productos y servicios al exterior.

Fox: "Hay un mundo más allá de Europa"

Fox vislumbra un alza de las ventas del 5% del Producto Interior Bruto, después de que la exportaciones llegasen en 2017 a 620.000 millones de libras (689.440 millones de euros), el 30% del PIB.

"Los negocios del Reino Unido están magníficamente situados para aprovechar los rápidos cambios en el medio ambiente económico global y creo que el Reino Unido tiene el potencial de ser la superpotencia exportadora del siglo XXI", afirmó el ministro.

"Como departamento económico internacional, estamos determinados a apoyar, conectar y hacer crecer a las compañías del Reino Unido en el escenario mundial", agregó Fox

Sin dejar a un lado a la UE, el ministro dejó claro que "Europa es y seguirá siendo un importante mercado para nuestros productos y servicios, pero hay un mundo más allá de Europa".

Desde que fue nombrado titular de Comercio Internacional en 2016, tras la victoria del "brexit" en el referéndum del 23 de junio de ese año, Fox ha tenido como cometido viajar por el mundo para buscar posibles acuerdos comerciales con países fuera del bloque europeo y aprovechar oportunidades de incrementar las exportaciones.

Según el ministro, "el 90% del crecimiento económico tendrá lugar fuera de Europa en los próximos 10 a 15 años", sobre todo en China.

"El cambio -agregó- en el poder económico y demográfico global, y el alza de la riqueza colectiva de los países en desarrollo conformarán las futuras oportunidades" del Reino Unido.

