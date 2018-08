La UE eliminará los aranceles a los coches si EEUU también lo hace

Bruselas (EuroEFE).- La Unión Europea (UE) está dispuesta a suprimir los aranceles a los automóviles en sus intercambios comerciales con Estados Unidos si éste también lo hace. Así lo confirmó este jueves la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström.

"Estamos dispuestos a bajar a cero incluso nuestros aranceles a los coches (...) si EEUU hace lo mismo, tiene que ser recíproco", dijo Malmström en una comparecencia ante los eurodiputados de la comisión de Comercio Internacional en la Eurocámara.

La comisaria recalcó que esto sería "bueno económicamente" para ambas partes si se llegase a producir y recordó que los aranceles adicionales que ha impuesto Estados Unidos desde el inicio de su disputa comercial con la UE, China y otros territorios "dañan internamente" la economía estadounidense.

Más allá de la tregua actual

La voluntad planteada por la eurocomisaria sueca va más allá del acuerdo político alcanzado por los presidentes de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, y de Estados Unidos, Donald Trump, en su reunión en Washington del pasado 25 de julio.

