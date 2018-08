Juncker avisa de medidas recíprocas contra los aranceles a los coches europeos

Berlín (EuroEFE).- El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, amenazó este viernes al presidente estadounidense, Donald Trump, con respuestas acordes por parte de la Unión Europea si Washington opta finalmente por elevar los aranceles a la importación de coches a Estados Unidos.

"Trump y yo hemos acordado una especie de alto el fuego en lo que respecta a nuevos aranceles adicionales a los vehículos. Como ocurre con las treguas, a veces están en peligro, pero se respetan", dijo en declaraciones al programa matinal de la televisión pública alemana ZDF.

Si Trump decide imponer nuevos aranceles a la importación de coches, Juncker advirtió: "Entonces nosotros también lo haremos".

A la pregunta de si la UE no ha sabido negociar bien con Estados Unidos, el presidente de la CE respondió en alusión a Washington: "No, no se me ha escuchado a mí lo suficientemente bien".

La UE ofrece retirar las tasas

La víspera, la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, había abierto la puerta a que la UE elimine totalmente los aranceles a los automóviles en sus flujos comerciales con Estados Unidos, siempre que este país tome medidas recíprocas y retire también sus gravámenes.

"Estamos dispuestos a bajar a cero incluso nuestros aranceles a los coches (...) si EEUU hace lo mismo, tiene que ser recíproco", dijo Malmström en una comparecencia ante los eurodiputados de la comisión de Comercio Internacional en la Eurocámara.

Por su parte, el presidente estadounidense declaró posteriormente en una entrevista con la agencia Bloomberg que la propuesta de bajar a cero los aranceles sobre los automóviles no era "suficientemente buena".

Trump añadió respecto a la Unión Europea: "sus hábitos de consumo son comprar sus vehículos, no comprar los nuestros".

Por Elena Garuz (edición: Desirée García)

