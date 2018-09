Bruselas y Washington tratan de poner letra a la música de "cero aranceles"

Bruselas (EuroEFE).- La Unión Europea (UE) y EEUU celebraron este lunes la primera reunión del grupo de trabajo dedicado a poner en marcha los compromisos comerciales alcanzados entre ambos bloques en julio, como su voluntad de avanzar juntos hacia "cero aranceles" y de mantener una relación comercial positiva.

La reunión, encabezada por la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, y el responsable de Comercio Exterior estadounidense, Robert Lighthizer, se centró en identificar las prioridades de ambos bloques en materia comercial tras unos meses de tensión por la política proteccionista impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Una primera oportunidad para poner en marcha y operacionalizar la declaración de los presidentes (de la Comisión Europea, Jean-Claude) Juncker y Trump", escribió Malmström en su cuenta de Twitter, en referencia al texto acordado entre ambos líderes tras su reunión del pasado 25 de julio en Washington.

Forward-looking meeting w @USTradeRep Robert Lighthizer today. A first opportunity to put into motion & operationalise the July statement by Presidents @JunckerEU & @RealDonaldTrump . We discussed how to move forward and identify priorities on both sides, and how to achieve... 1/2 pic.twitter.com/AhzM9rDT5L

Este encuentro, que se planteó como una oportunidad para Juncker de convencer a Trump de que no siguiera adelante con su intención de gravar las importaciones de coches europeos con un arancel del 20 %, concluyó con el compromiso mutuo de trabajar en una "agenda positiva" y de no imponer nuevos gravámenes mientras estas conversaciones siguieran su curso.

La misión de EEUU ante la UE informó en un comunicado de que la reunión, que tildaron de "constructiva", sirvió para abordar todos los temas del compromiso alcanzado en julio, en el que también se incluyeron la reducción a cero de las barreras no arancelarias y de los subsidios a los bienes industriales no automotrices.

...concrete results in the short to medium term. Lots of work remains this autumn, our services will be in close contact in the coming weeks. I will meet @USTradeRep again at the end of this month, followed by a technical meeting between our services in October. 2/2