Avances "limitados" en las negociaciones UE-Mercosur

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) habló este lunes de "progresos limitados" en algunos sectores comerciales durante la última ronda de negociación con cuatro países del Mercosur para lograr un acuerdo de asociación, celebrada en Montevideo.

"Solo hubo progresos limitados en vehículos y sus componentes, indicaciones geográficas, productos lácteos y servicios marítimos", informó el portavoz comunitario Daniel Rosario, en la rueda de prensa diaria de la institución.

Los equipos negociadores de la CE y del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) celebraron una nueva sesión de reuniones la semana pasada en Montevideo.

"The European Union remains committed to a successful conclusion of an ambitious, balanced and mutually beneficial agreement with Mercosur, as soon as all the necessary elements will be present." Today at the @EU_Commission midday press briefing https://t.co/vthtMxXDHY