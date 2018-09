La CE apuesta por sancionar a miembros de la OMC que incumplan sus obligaciones

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) abogó este lunes por sancionar a los países de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que incumplan sus obligaciones de forma reiterada, entre otras medidas que recoge en un documento de reflexión para impulsar la reforma de ese organismo, que atraviesa la peor crisis de su historia.

"A pesar de su éxito, la OMC no ha sido capaz de adaptarse suficientemente a una economía global que cambia rápidamente. El mundo ha cambiado, pero la OMC, no", señaló la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, quien presentó la iniciativa para modernizar la institución en una rueda de prensa.

"Probablemente está en su peor crisis hasta ahora", opinó Malmström, quien advirtió de que "la responsabilidad de reformar la OMC recae en sus miembros".

Esa reforma afronta como uno de los principales obstáculos el proteccionismo que imprime el Gobierno del presidente Donald Trump a la política comercial de Estados Unidos, país que bloquea medidas como la designación de nuevos miembros del órganos de apelación del mecanismo de resolución de disputas de la OMC.

El reto de modernizar la OMC

La propuesta de hoy de la CE, que se presentará en Ginebra este jueves durante una reunión convocada por Canadá, responde al mandato recibido de los líderes de la UE de modernizar la OMC y hacerla más eficaz.

La iniciativa sienta directrices para empezar ese trabajo, que organiza en torno a tres áreas fundamentales: adaptar las normas del comercio internacional a la economía global, reforzar el papel de control de la organización y superar el "inminente punto muerto" del sistema de resolución de disputas de la OMC.

We are putting forward ideas to modernise the @WTO, such as:

updating the rule book on international trade

strengthening the monitoring role of the WTO

overcoming the imminent deadlock on its dispute settlement system.



More here → https://t.co/OOeTZB8tn0 #EUTrade pic.twitter.com/LTHGO2h07t — European Commission (@EU_Commission) 18 de septiembre de 2018

Dentro de ese mayor control, Bruselas pide instrumentos para hacer cumplir las reglas y trabajar en "desarrollar sanciones que sean eficaces, justas y proporcionadas".

Esas medidas podrían limitar los derechos de los países infractores en la organización, precisó.

La CE lamentó además que las subvenciones que distorsionan el mercado, a menudo canalizadas a través de empresas de propiedad estatal, no están reflejadas en las actuales normas comerciales internacionales, lo que merma la igualdad de condiciones de los agentes económicos.

Comercio electrónico, otro desafío

Otro punto que pidió la CE en la reforma del organismo es que éste se ocupe de las barreras a las que se enfrenta el comercio electrónico, así como de los obstáculos en el acceso a los mercados, el trato discriminatorio a inversores extranjeros o distorsiones relacionadas con la transferencia forzada de tecnología.

La Comisión explicó que ya ha empezado a abordar el asunto con socios como Estados Unidos y Japón a nivel trilateral, o con China en el marco de un grupo de trabajo impulsado con ocasión de la última cumbre de la UE con ese país.

We are proposing ideas to modernise the @WTO and to make international trade rules fit for the challenges of the global economy.



Follow the statement by Commissioner @MalmstromEU on WTO reform and the Alliance for Torture-Free Trade #EUTrade https://t.co/zwFUN2tnTo — European Commission (@EU_Commission) 18 de septiembre de 2018

La Comisión Europea es la institución de la UE con la competencia de representar a los países en materia de comercio internacional y de negociar en su nombre acuerdos en ese ámbito.

"La OMC está cada vez más sobrecargada por la rigidez de los procedimientos y los conflictos de interés entre los países", subrayó la CE, que lamentó que la rama que se encarga de los litigios comerciales esté "a punto de quedar paralizada" por el bloqueo de los nombramientos de nuevos miembros del órgano de apelación.

Además, consideró que el papel de la OMC como órgano de supervisión se ve "amenazado por la falta de transparencia de muchos países".

Por Rosa Jiménez (edición: Desirée García)