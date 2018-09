Bruselas da dos meses a Londres para devover 2.700 millones por derechos aduana

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) dio este lunes un ultimátum al Reino Unido para que reembolse al presupuesto comunitario unos 2.700 millones de euros, más intereses y menos costes de recaudación, correspondientes a derechos de aduana que dejó de ingresar por fraudes efectuados por los importadores.

Londres tendrá dos meses para subsanar esta infracción de las normas comunitarias o, de lo contrario, Bruselas denunciará al país ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, informó la CE en un comunicado.

Según la Comisión, importadores en el Reino Unido evadieron "gran cantidad de derechos de aduana" utilizando facturas falsas y declaraciones de valor incorrectas.

Como resultado, calcula que Londres dejó de contribuir con unos 2.700 millones de euros, correspondientes a esa infracción, al presupuesto comunitario entre noviembre de 2011 y octubre de 2017.

A eso se suma que el Reino Unido, de acuerdo a Bruselas, infringió también la legislación comunitaria sobre el IVA, lo que llevó a "pérdidas potenciales adicionales para el presupuesto" de la Unión Europea (UE).

We have decided to send a Reasoned Opinion to the United Kingdom because of its failure to make customs duties available to the #EUbudget, as required by EU law.

We calculate this resulted in losses amounting to €2.7 billion https://t.co/qdld4K7ACn pic.twitter.com/cFnNVuVv3V