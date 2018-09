España prepara a sus empresas para un "brexit" sin acuerdo

Bruselas, 27 sep (EFE).- La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, dijo este jueves que su ministerio trabaja para concienciar y preparar a las empresas ante la posible falta de acuerdo en las negociaciones sobre el "brexit", con la elaboración de planes de contingencia.

Tras reunirse con el negociador jefe de la Unión Europea para el "brexit", Michel Barnier, en Bruselas, Maroto afirmó que, desde el Ejecutivo, "estamos trabajando con las empresas, desarrollando plantes de contingencia, y por lo tanto estamos preparados para el no acuerdo", indicó la ministra a su llegada a la reunión.

España trabaja con "los dos escenarios"

La titular de Industria explicó que su Ministerio está "haciendo las valoraciones" sobre el impacto que tendrá para las empresas españolas la salida del Reino Unido de la UE y para ello trabaja con "los dos escenarios".

"Lo importante es concienciar a las empresas de que puede haber un escenario de ruptura. Nuestro papel ahora es ayudarles a hacer planes de contingencia", insistió.

Algunas compañías, dijo, ya han hecho estos planes, pero otras "van más lentas" puesto que existe un tejido de pequeñas y medianas empresas (pymes) y micropymes que "tardan más" en desarrollarlos.

Con todo, Maroto insistió en que el interés y los esfuerzos del Gobierno van dirigidos a que se llegue a un acuerdo, por lo que trabajarán "muy cerca" de Barnier para conocer cómo avanzan las negociaciones y cómo puede ayudar el Ejecutivo español.

"En España nos importa mucho que haya acuerdo porque nuestros intereses comerciales y turísticos con el Reino Unido son muy intensos", dijo la ministra, quien se mostró "optimista" de que "más pronto que tarde" se cerrará un pacto.

"La UE sigue trabajando para un 'brexit' ordenado y una futura asociación ambiciosa con el Reino Unido que debería incluir una estrecha relación económica", dijo por su parte Barnier en la red social Twitter tras el encuentro que calificó de "bueno".

El Reino Unido es el tercer destino de las exportaciones de España, que en 2017 vendió bienes y servicios al país por 37.889 millones de euros; si bien desde el referéndum sobre el "brexit", en junio de 2016, se ha producido una ralentización en el crecimiento de las mismas, desde el 8,1 % en 2015 al 6,4 % en 2016 y al 3,7 % en 2017.

Reino Unido es además el segundo país inversor en España, con un 13 % del total (49,8 millones de euros) y España el segundo inversor en Reino Unido (16,8 % del total o 77 millones), según datos del Instituto de Comercio Exterior.

Gana fuerza la posibilidad de que no haya acuerdo

La reunión entre Maroto y Barnier se produce en un momento en que gana fuerza la posibilidad de que llegue la fecha prevista para la salida del Reino Unido del bloque, el 29 de marzo de 2019, sin que haya un acuerdo entre Londres y el resto de socios.

La semana pasada los líderes de los Veintisiete rechazaron el plan de la primera ministra británica, Theresa May, para la cooperación económica entre el bloque y el Reino Unido tras el "brexit" -conocido como plan Chequers- y le instaron a cambiarlo.

Pero, en casa, May no lo tiene fácil por las divisiones dentro de su propio partido conservador y con la oposición laborista considerando la posibilidad de un segundo referéndum.

Además, al margen de la relación futura, lo que urge ahora a los Veintisiete es sellar a tiempo el acuerdo sobre los términos de la salida, para lo que se fijaron como límite octubre con el fin de que sea ratificado a nivel nacional antes de marzo de 2019.

Corbyn y Barnier intercambian puntos de vista sobre el "brexit"

El líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, se reunió este jueves con el negociador europeo del "brexit", Michel Barnier, después de que el político inglés pidiera al Ejecutivo conservador de su país que se eche a un lado si no es capaz de alcanzar un acuerdo con Bruselas.

"Barnier no ha ofrecido y nosotros no hemos pedido su opinión (sobre las propuestas laboristas) porque eso sería pasarnos de la raya", dijo Corbyn a la prensa a la salida de la reunión.

El jefe de la oposición británica explicó que ha informado al negociador comunitario de su postura respecto al "brexit", y Barnier le ha puesto al día acerca del estado de las negociaciones entre la Comisión Europea y el Ejecutivo británico de la conservadora Theresa May.

Corbyn, que planteó a Barnier las seis líneas rojas de su partido para dar apoyo parlamentario al acuerdo final del "brexit", recalcó no obstante que el negociador comunitario "no tiene opinión" sobre estos temas, ya que el encuentro no era "una negociación".

La reunión llega después de que el laborista advirtiera este miércoles al Ejecutivo de Theresa May de que si no es capaz de negociar un buen acuerdo con el bloque comunitario debe "dar paso" a un partido "que sí puede hacerlo".

Las negociaciones entre Londres y Bruselas están en un momento delicado después de que los líderes de los Veintisiete instaran a la primera ministra británica a revisar su plan de cooperación económica con la Unión Europea, ya que en su forma actual podría socavar el mercado único comunitario.

Preguntado por su solución para la frontera irlandesa, uno de los asuntos donde aún no hay consenso, Corbyn dijo que se aseguraría de que hay acceso a un acuerdo comercial para garantizar que hay comercio entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte.

Sobre la posibilidad de "retrasar" la aplicación del artículo 50, y con ello la salida británica de la UE, para implementar sus propuestas si saliera elegido en unas potenciales elecciones, el líder laborista evitó especular y dijo que dependería de cuándo serían esos comicios y de en qué escenario se planteasen.

"Nosotros querríamos mantener una relación con Europa en torno a los seis puntos que hemos planteado en nombre del Partido Laborista", dijo, aunque puntualizó que "desafortunadamente" no están en el Gobierno "en este momento".

Barnier, por su parte, escribió en Twitter que continúa "escuchando todas las posturas sobre el 'brexit' y explicando las posturas europeas, que buscan una retirada ordenada del Reino Unido y construir una asociación futura ambiciosa juntos".

Los Veintisiete esperan lograr progresos importantes sobre el acuerdo antes de la cumbre de líderes europeos de octubre, un paso intermedio clave para cerrar un acuerdo de cara a la salida del Reino Unido de la UE, programada para el 29 de marzo de 2019.

