Cumbre comercial de la UE y Asia en Bruselas

Madrid (EuroEFE).- Países de la Unión Europea (UE) y de Asia se reúnen en Bruselas en el marco del foro de cooperación Asia-Europa (ASEM) para debatir sobre comercio.

La duodécima edición de esta cumbre, que se celebrará este jueves y viernes, reunirá a los veintiocho estados miembros, a Noruega, Suiza y a otros 21 países asiáticos, también pondrá el foco en la cooperación en materia de medio ambiente, cambio climático, migración y seguridad.

El bloque asiático representó el 39 % del comercio internacional de bienes de la UE en 2017.

En concreto, esos países recibieron el 31 % de las exportaciones de la UE y fueron origen del 47 % de las importaciones europeas.

Europe & Asia have great opportunities to deepen sustainable, comprehensive & rule-based #connectivity for our citizens & businesses. We are ready to engage further on policy, partnerships & investment towards a sustainable, smart, inclusive, safe and secure mobility. #aebf2018 pic.twitter.com/lsuxfYKBtx