La UE y Singapur firman 3 acuerdos para reforzar su relación comercial y política

Bruselas (EuroEFE).- La Unión Europea (UE) y Singapur han firmado un acuerdo comercial, otro para la protección de las inversiones y un pacto marco de colaboración y cooperación, con el objetivo de fortalecer las relaciones políticas, comerciales y de inversión entre ambas partes.

Acordado durante la cumbre del foro Asia-Europa (ASEM) celebrada en Bruselas, el pacto comercial con el país asiático eliminará casi todos los aranceles que quedan sobre determinados productos de la UE, simplificará los procedimientos aduaneros y establecerá unas normas y estándares de alto nivel, precisó la Comisión Europea en un comunicado.

Además, pretende simplificar el comercio de bienes como los aparatos electrónicos, los productos alimentarios y los farmacéuticos y estimular el crecimiento ecológico.

