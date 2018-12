El PE aprueba el acuerdo comercial UE-Japón

Estrasburgo (Francia) (EuroEFE).- El pleno del Parlamento Europeo (PE) respaldó el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Japón, que eliminará la mayoría de aranceles de los bienes exportados al país asiático.

El pacto recibió 474 votos a favor, 152 en contra y 40 abstenciones.

Se trata del "mayor acuerdo bilateral comercial" jamás negociado por la UE, según explicó la Eurocámara en un comunicado, ya que crea una zona de libre comercio con 600 millones de personas, abarca un tercio del PIB global y un 40 % del comercio mundial.

Permitirá a las empresas europeas ahorrar unos 1.000 millones de euros al año en derechos de aduana.

Almost five centuries after Europeans established the first trade ties with Japan, the entry into force of the #EUJapan Economic Partnership Agreement will bring our trade, political and strategic relationship to a whole new level.

Win-win and rules-based #EUtrade pic.twitter.com/hTJb5r967e