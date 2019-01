Bruselas relanza las negociaciones comerciales con EEUU

Bruselas (EuroEFE).- La comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, anunció este viernes que la Comisión Europea (CE) ha enviado al Consejo dos propuestas para iniciar negociaciones para un acuerdo comercial con Estados Unidos, en el contexto de unas relaciones transatlánticas dañadas desde la llegada de Donald Trump.

"Creemos que es esta una agenda comercial enfocada que puede alcanzarse rápidamente, que hará el comercio bilateral a través del Atlántico más sencillo y ayudará a evitar una escalada de nuestras tensiones comerciales", aseguró Malmström en una rueda de prensa en Bruselas.

Agricultura no, automóviles sí

La comisaria incidió en que estas negociaciones no incluirán el sector agrícola, una de las demandas de Estados Unidos para estas conversaciones comerciales, pero sí los automóviles, una industria potente para el bloque europeo a la que Trump había amenazado con la imposición de aranceles durante 2018.

We are presenting today negotiating mandates for #EUtrade talks with the United States:

one on technical requirements for companies

one on the elimination of tariffs for industrial goods, excluding agricultural products

More https://t.co/r3bW1MaNbT pic.twitter.com/SYOXvzv4iB