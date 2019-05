Pompeo advierte a la UE contra la utilización de Huwaei

Berlín (EuroEFE).- El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, advirtió este viernes a sus socios europeos que cambiará su "conducta" con respecto a la información que comparte con ellos si no toman medidas contra el gigante tecnológico chino Huawei.

Pompeo realizó estas declaraciones en una rueda de prensa en Berlín junto al ministro alemán de Exteriores, Heiko Maas, en la que se abordó la relación con China y las disputas que Washington mantiene con Pekín en el ámbito comercial.

"Tendremos que cambiar nuestra conducta porque no podemos permitir que información de ciudadanos particulares de EEUU o datos de seguridad nacional atraviesen redes que no percibimos como fiables", aseguró Pompeo.

Heikoo Maas en cambio se refirió a la disputa iraní: ambos países están de acuerdo en que Irán no debe tener el arma nuclear, pero le ha recalcado que desde el punto de vista europeo la mejor manera de lograrlo es el acuerdo nuclear.

La advertencia de Pompeo se enmarca dentro de las presiones que Washington está lanzando a sus socios occidentales desde que empezó su disputa con China en torno a Huawei. Frente a las decisiones de países como Australia, la UE no ha vetado a la compañía china, que ofrece un producto muy competitivo para el desarrollo de la tecnología 5G.

Éste es el más novedoso estándar de transmisión de datos a través de internet, con una velocidad muchísimo mayor que el actual 4G, lo que serviría de base para el desarrollo de infinidad de productos, servicios y aplicaciones como el coche autónomo.

La "estrategia" de EEUU es impedir que la información estadounidense no acabe "en manos del Partido Comunista Chino", explicó Pompeo. El primer paso es asegurar sus redes nacionales; el segundo, instar a sus socios a que hagan lo mismo.

Se trata de "mitigar riesgos" de seguridad y, en el caso de Huawie la única forma de hacerlo es rompiendo relaciones con el gigante chino.

La "tecnología del futuro", concluyó Pompeo, necesita "valores occidentales".

Maas, por su parte, reconoció tan sólo que el Gobierno alemán tiene "dudas" con respecto a ciertas prácticas comerciales de China.

Pompeo se encuentra este viernes en Berlín para saldar la cuenta pendiente que dejó hace unas semanas, cuando por sorpresa canceló una visita a la capital alemana para viajar a Irak, algo que se enmarcó dentro del distanciamiento actual entre estos dos tradicionales aliados.

.@SecPompeo with Chancellor #Merkel: “Germany is a great and important ally of the #USA...there is important work for our 2 countries to do alongside our #NATO partners and other allies to achieve security for our people and stability and peace in as much of the world as we can.” pic.twitter.com/VU3FllQoxQ