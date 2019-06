El acuerdo con el Mercosur puede cerrarse este mes

Buenos Aires (EuroEFE).- Las negociaciones para un acuerdo de libre comercio entre la UE y Mercosur están a punto de terminar. Al menos, eso es lo que lleva diciendo la parte latinoamericana. El canciller de Brasil, Ernesto Araújo, afirmó este jueves en Buenos Aires que estas negociaciones, que llevan casi veinte años, podrían cerrarse a finales de este mes.

"Tenemos la gran esperanza de cerrarlo ahora en junio, en una reunión ministerial a finales de junio", dijo el ministro de Exteriores brasileño en declaraciones a la prensa.

Araújo, que acompaña al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en su primera visita oficial a Argentina, aseguró que la negociación entre la UE y Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) ha entrado en la "recta final".

Em visita à #Argentina , o ministro @ernestofaraujo conversou com jornalistas sobre temas como #Mercosul e #comércio . Ouça o áudio em: https://t.co/iwL6KrHVTO pic.twitter.com/X2DKGFgs0E

"Tenemos una gran expectativa de que puede ser posible pronto. Hay un grupo pequeño (de) temas importantes que aún existen, pero tenemos una expectativa muy grande", insistió el ministro, que no quiso precisar que aspectos de la negociación son los que faltan por acordar.

La intención de ambos bloques de buscar este pacto quedó plasmada en un acuerdo marco de cooperación firmado en 1995 y que entró en vigor en 1999, pero formalmente las negociaciones técnicas se iniciaron en Buenos Aires en abril de 2000.

Desde entonces, se han celebrado algo más de una treintena de rondas de negociación, un proceso complejo, incluso con impases por largos años.

Las conversaciones se reanudaron por última vez en mayo de 2016 con un intercambio de ofertas y desde entonces se han celebrado una quincena de reuniones de negociación, la última de ellas en mayo en la capital argentina.

Araújo dijo este jueves durante un encuentro con empresarios que la relación "revitalizada y reinventada" de Argentina y Brasil, las dos mayores economías del bloque, a partir de una "filosofía común" entre ambos gobiernos, "se refleja también en un Mercosur revitalizado".

"Es un Mercosur que reencuentra su vocación original. Durante algunos años el Mercosur no ha sido un proceso de integración, ha sido un proceso de desintegración, un proceso que se abocaba a crear barreras entre los socios y a aislar a la región del resto del mundo", sostuvo.

Observo que "eso se invierte ahora con la nueva lógica de una real integración abierta, que es una expresión que se utilizaba mucho en el original del Mercosur", bloque fundado en 1991.

"El Mercosur requiere eficiencia en el intercambio entre los socios, pero también que sea una plataforma de apertura y de eficiencia hacia el resto del mundo, como se ve en negociaciones estratégicas que están cerca de concluir, como con la Unión Europea", añadió

Bolsonaro cree que con el acuerdo todos ganan

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, felicitó este jueves a Argentina por el trabajo realizado para llegar a un acuerdo "inminente" entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, con el que todos los países del bloque "ganan".

"Estamos a punto de un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, lo felicito (Macri) por su trabajo, por la manera como se arremangó y fue a Brasil y nosotros trajimos a todos los ministros que interesan para lograr ese objetivo y que en buena parte debemos a su empeño. Todos ganamos con eso", aseguró durante la comparecencia realizada junto a su homólogo argentino, Mauricio Macri, desde la Casa Rosada.

Também tratamos da modernização do Mercosul e avançamos nas negociações com outros parceiros, em especial a UE. Estamos empenhados em fazer com que nossa relação seja fonte de prosperidade. Afirmamos, ainda, nossa disposição em seguir defendendo a democracia em nosso continente.