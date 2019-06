La comisaria de Comercio dice que el acuerdo con Mercosur es su prioridad

Bruselas (EuroEFE).- La comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, aseguró este jueves que concluir la negociación de un acuerdo de asociación con el Mercosur es su "prioridad número uno" y que intentará cerrarlo antes de que termine el mandato de la actual Comisión Europea (CE) el próximo 31 de octubre.

"Creo que hay una ventana para cerrarlo durante esta Comisión, ésta es mi prioridad número uno", indicó Malmström en una conferencia sobre la política comercial de la UE organizada por el centro de estudios Bruegel.

La comisaria sueca se pronunció así después de que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijera la semana pasada que el acuerdo es "inminente" tras dos décadas de negociaciones.

"Nos hemos estado aproximando en muchos elementos en abril", explicó Malmström, quien dijo que ha habido intercambios sobre agricultura pero que "las últimas decisiones se harán en el momento final".

Afirmó que la UE está "lista para hacer concesiones" y que "esperamos lo mismo" de los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay).

Reconoció que todavía hay "algunos asuntos complicados", especialmente en áreas como la agricultura, pero pidió "mostrar al mundo que la UE y parte de Latinoamérica están dispuestas a realizar un acuerdo de libre comercio".

"Daría una señal muy fuerte (...) No digo que sea fácil, hay que tomar decisiones difíciles", comentó, en referencia a sectores como el del azúcar.

"Sería una gran pérdida si no lo conseguimos, le dedicaré todo el tiempo que pueda", agregó.

Las tensiones comerciales internacionales

Sobre las tensiones comerciales internacionales, Malmström dijo que no le corresponde a la UE "mediar entre China y Estados Unidos" y que "tenemos foros para cooperar".

En un momento de preocupación de la UE por las trabas que impone EEUU a la renovación del órgano de apelación de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que podría dejar de funcionar a finales de año, la comisaria pidió "defender el sistema multilateral".

