China y Rusia, a la cabeza de obstáculos comerciales a exportaciones europeas

Bruselas, 17 jun (EFE).- China y Rusia fueron los dos países que más obstáculos comerciales impusieron en 2018 a las exportaciones de la Unión Europea (UE), en un contexto de aumento del proteccionismo en el que Bruselas ha detectado hasta 45 barreras nuevas en países como Argelia, India o Estados Unidos, entre otros.

La edición de 2019 del informe de la Comisión Europea (CE) sobre las barreras al comercio la inversión, publicada este lunes, apunta a China como el país con mayor número de barreras comerciales consideradas "problemáticas" por Bruselas, con hasta 37 medidas restrictivas "que frenan las exportaciones y oportunidades de inversión de la UE".

Con 34 barreras, Rusia es la segunda de esta lista elaborada por la Comisión en base a las alertas que recibe de empresas, en la que también figuran India e Indonesia, ambas con 25 obstáculos, y Estados Unidos, con 23.

El total a nivel mundial asciende a 425 barreras diferentes en 59 países, una cifra récord respecto a años anteriores que denota un aumento del proteccionismo entre los socios comerciales de la UE en todo el mundo, además de las ya conocidas políticas comerciales de países como Estados Unidos o Brasil.

Where did we detect the highest number of new trade barriers in 2018?



5 in Algeria

5 in India

4 in China

4 in the United States



Check out our #MarketAccessNOW website for the full list of trade barriers per country: https://t.co/6sA4Vy6ggE