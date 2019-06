La UE y Mercosur celebran su histórico acuerdo en el G20

Osaka (Japón) (EuroEFE).- Los líderes de la UE y del Mercosur ensalzaron este sábado el mensaje aperturista que representa el acuerdo de asociación cerrado entre ambas partes y su importancia económica, durante una cumbre del G20 marcada por las tensiones comerciales.

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, calificó el pacto cerrado este viernes en Bruselas por los dos grupos de naciones como "el más importante de la historia" para el lado latinoamericano, mientras que el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, lo calificó como "punto de referencia" para la UE.

Macri y Juncker realizaron una comparecencia conjunta ante los medios para valorar el acuerdo en el centro de convenciones de la ciudad japonesa de Osaka, donde concluye este sábado la cumbre del G20, y antes de afrontar el tramo final de las reuniones.

El responsable europeo y el mandatario argentino, quien también ocupa la presidencia de turno del Mercosur, intervinieron flanqueados por todos los líderes europeos asistentes a la cumbre del G20, entre ellos el presidente del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, y el presidente brasileño, Jair Bolsonaro.

De este modo, quisieron enviar "un mensaje real a favor de un comercio abierto, justo y sostenible", y demostrar que "en estos terribles momentos aún se pueden lograr acuerdos" y "se pueden cerrar compromisos mutuamente beneficiosos", según Juncker.

With @mauriciomacri, #EU and #Mercosur leaders we stand as proud co-owners of the #trade agreement between the and Mercosur. United, we delivered for our people and our businesses - 20 years to the day after negotiations began. Un dia historico. https://t.co/ntPhejUMsE pic.twitter.com/VVgwsj1LQX