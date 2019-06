La UE y Vietnam firman en Hanói un tratado de libre comercio

Bangkok (EuroEFE).- La Unión Europea (UE) y Vietnam rubricaron este domingo en Hanói un Tratado de Libre Comercio que eliminará progresivamente el 99 % de los aranceles y que incluye medidas para proteger los derechos laborales y el medio ambiente.

La comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, y el ministro de Industria y Comercio vietnamita, Tran Tuan Anh, estuvieron presentes en el acto en el que también firmaron un Acuerdo de Protección de Inversiones.

-Vietnam Trade & Investment Protection Agreements are now signed! húc mừng! The deal brings numerous benefits to both sides, starting with the elimination of 99% of all import taxes! ℹ️ See the highlights & detailed info: https://t.co/80IqaI9Dv6 pic.twitter.com/Kt9mzv6NwT

"Siendo hasta ahora el acuerdo de libre comercio más ambicioso entre la UE y una economía emergente, este tratado se basa en el compromiso de ambas partes a una liberalización comercial e integración económica abierta, justa y regulada", indicaron Malmström y Tran Tuan Anh en un comunicado conjunto.

Very pleased to sign our agreements with Vietnam today in Hanoi. This is a strong statement for open, rules-based trade and another important agreement for the EU in South East Asia. More details here: https://t.co/m9Em9px3dn pic.twitter.com/ue4enD2EsY