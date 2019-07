Canadá, "el mejor amigo" de Europa

Bruselas (EA.com)/Montreal/Madrid (EuroEFE). - "Justin, eres el mejor amigo de Europa". Fueron las palabras con las que ayer el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ponía el cierre a la 17 cumbre bilateral entre el país norteamericano y la Unión Europea (UE).

Algunos de los temas en los cuales hubo plena sintonía entre ambas partes figura el beneficio que supone ya el acuerdo comercial entre las dos orillas (CETA), la necesidad de salvar y reforzar la Organización Mundial del Comercio (OMC), o el multiplicar por dos las inversiones en investigación y desarrollo con vistas, por ejemplo, a un nuevo modelo energético, menos contaminante, con el objetivo de cumplir con los compromisos del Acuerdo de París de Naciones Unidas.

Pero, según opinan varios analistas, llaman la atención, por su carga simbólica, las palabras de Tusk: Canadá (y no Estados Unidos) pasaría a ser ahora el aliado más fuerte de Europa.

Y es que ese -aparentemente "inocente"- "eres el mejor amigo" que dijo el polaco a Trudeau, tras los dos días de cumbre bilateral (17 y 18 de julio de 2019),podrían suponer el comienzo de un cambio estratégico, según ha informado el portal alemán de la red EURACTIV.

In Canada the EU has a true partner. We share the same values, the same dedication to the multilateral system. We are like-hearted partners, not just like-minded. Thank you for hosting us at the #EUCanadaSummit.



Joint summit declaration ➡️https://t.co/OcRsqElqCF