La UE y Canadá reivindican el multilateralismo con el éxito de su pacto comercial

Bruselas (EuroEFE).- La Unión Europea y Canadá han exhibido los logros de su tratado de libre comercio, conocido como CETA y que se empezó a aplicar hace tres años, como una muestra de apoyo a un orden mundial basado en reglas y al multilateralismo en plena ola de proteccionismo propugnado por Estados Unidos.

La cumbre de este jueves en Montreal (Canadá) entre las dos potencias dejó claro el mensaje frente a las tensiones causadas por la política comercial del presidente estadounidense, Donald Trump: actuando en consonancia se pueden superar retos y proporcionar mayores beneficios a los ciudadanos, en palabras del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.

Tusk reconoció, en una rueda de prensa tras la cumbre junto al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, que "no fue fácil" sacar adelante el CETA, especialmente del lado europeo, por la percepción de parte de la población e incluso de algún parlamento de que iba a resultar "peligroso", pese a que "ha traído muchos beneficios a ambos lados del Atlántico", subrayó.

Canada is back. Thanks to its courage, decency, wise vision. And thanks to its leader, who with such talent and determination combines a policy of national interest with universal values. It’s good to have Canada on our side. #EUCanadaSummit pic.twitter.com/jWCnbogJ3e — Donald Tusk (@eucopresident) July 17, 2019

Europa ahorra 600 millones de euros en aranceles al año

El acuerdo de libre comercio entre la UE y Canadá abarca un mercado de 550 millones de consumidores y un comercio de bienes de 72.000 millones de euros y de servicios de 35.000 millones, en tanto que ha eliminado aranceles a los europeos por valor de 600 millones de euros anuales.

Tres años después de su entrada en vigor provisional en septiembre de 2017, las exportaciones europeas aumentaron un 15 % en 2018 frente a la media de los tres años anteriores, según datos de la Comisión Europea.

El mayor incremento en las exportaciones europeas a Canadá se registró en los productos industriales como motores de combustión (de más del 100 %), locomotoras de tranvía y sus componentes (87 %), muebles (21 %) y perfumes y cosméticos (14 %).

La misma tendencia se observó en productos agrícolas como los cítricos (78 %), queso (33 %), pasta (16 %), vino (10 %) y chocolate (9 %).

Uno de los acuerdos más importantes para la UE

El CETA es uno de los más importantes acuerdos que ha puesto en marcha esta Comisión Europea a lo largo de sus casi cinco años de mandato, pero no el único: otros 14 pactos con socios internacionales han entrado en vigor, entre los que destaca el negociado con Japón.

Pero la apuesta por la preservación de un orden mundial basado en reglas no se queda en un tratado bilateral: la UE y Canadá, junto a otros socios de la Organización Mundial del Comercio, están "finalizando" un acuerdo para crear un órgano interino de apelación que sustituya al que a finales de año dejará de funcionar por el bloqueo que EEUU mantiene sobre la renovación de sus jueces.

"Compartimos la determinación común para una acción rápida y concertada para abordar los desafíos sin precedentes que afronta el sistema multilateral de comercio y luchar contra todas las crecientes tendencias proteccionistas en todo el mundo", destacaron en la declaración conjunta de la cumbre.

In Canada the EU has a true partner. We share the same values, the same dedication to the multilateral system. We are like-hearted partners, not just like-minded. Thank you for hosting us at the #EUCanadaSummit.



Joint summit declaration https://t.co/OcRsqElqCF pic.twitter.com/jQMlkgUiKK — Cecilia Malmström (@MalmstromEU) July 19, 2019

En otros ámbitos, el acuerdo de libre comercio ha llevado igualmente a la UE y Canadá a profundizar su diálogo político y cooperación en áreas como el cambio climático y la innovación o la protección consular.

Como ejemplo, han acordado cooperar en inteligencia artificial, computación cuántica y en la protección de los valores democráticos en un mundo digitalizado.

En esta cumbre, además, las dos partes firmaron un acuerdo sobre gestión de los océanos, teniendo en cuenta que se trata de un reto compartido, con vistas a garantizar su sostenibilidad, sus recursos y ecosistemas.

Incluye compromisos para combatir el efecto negativo de la pesca ilegal, la polución marina y el cambio climático.

C'est un grand jour pour le Canada et l'Union européenne! @MalmstromEU et moi avons signé un partenariat - qui fait suite à la Charte sur les plastiques dans les océans - qui renforcera notre leadership dans la protection des océans et la réduction des déchets plastiques. pic.twitter.com/UGi0IrOZ9r — Catherine McKenna (@cathmckenna) July 18, 2019

Otro punto destacado en su colaboración lo ha marcado la conclusión de la negociación de un nuevo acuerdo de registro de nombres de pasajeros, que aseguran que garantizará la seguridad a la par que la privacidad y la protección de los datos personales.

Otra área en la que la UE y Canadá exhiben su sintonía es la política exterior, y en esta cumbre tuvieron la ocasión de demostrar su "consistente y firme colaboración" ante las crisis en Ucrania o Venezuela, el conflicto en Siria o las tensiones con Irán o China.

Por lo que respecta a la cooperación en la Política Común de Seguridad y Defensa, Canadá ha desplegado efectivos en misiones civiles europeas en Ucrania, Cisjordania, Mali e Irak.

Por Rosa Jiménez (edición: Catalina Guerrero)

