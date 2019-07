La UE y Canadá acuerdan un sistema de solución disputas en la OMC para sortear el veto de Trump

Bruselas (EuroEFE).- La Unión Europea y Canadá acordaron un sistema temporal de arbitraje y resolución de disputas en la Organización Mundial del Comercio que sustituirá, en los casos que involucran a ambos países, al Órgano de Apelación del organismo si éste queda bloqueado por el veto de EE.UU. a nuevos jueces.

El sistema de arbitraje multinacional quedará inoperativo sin la renovación de dos jueces antes de diciembre

La UE y Canadá, que celebraron una cumbre bilateral la pasada semana, se mostraron comprometidos con el proceso para restaurar por completo el Órgano de Apelación, última instancia para disputas comerciales entre miembros de la OMC que vería sus competencias paralizadas en diciembre si EE.UU. continúa vetando el nombramiento de nuevos miembros.

Sin embargo, y con el objetivo de poder "seguir preservando los derechos en las disputas en el marco de la OMC", han acordado un "arreglo temporal" para gestionar la resolución de sus disputas "basado en las normas existentes de la OMC", anunciaron en un comunicado conjunto.

We've agreed with Canada on an Interim Appeal Arbitration Arrangement that's based on existing WTO rules.



Preserving & safeguarding a functioning @WTO dispute settlement system remains our priority and this measure helps maintain access to it.



