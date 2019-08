EE.UU. firma un acuerdo con la UE para exportar carne de vacuno sin hormonas

Washington/Madrid (EuroEFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes un acuerdo con la Unión Europea (UE) para que los ganaderos estadounidenses exporten una mayor cantidad de carne de vacuno, pero con la condición de que no esté tratada con hormonas de crecimiento.

"Hoy es un gran día, un trato maravilloso para mucha gente. Hoy firmamos un acuerdo que hará más fácil exportar carne de vacuno estadounidense a la Unión Europea", dijo el mandatario.

Great EU-US trade progress:



New deal that can double US exports of hormone-free beef to EU.



US soybeans exports up 120% in less than a year.



170% increase in US LNG exports to EU.



And we'll keep checking them off! #EUtrade #EU2019FI #EUMeansBusiness pic.twitter.com/zgmUvxEsj7 — EU in the US (@EUintheUS) August 2, 2019

"Esta es una tremenda victoria para los ganaderos estadounidenses y, por supuesto, para los consumidores europeos porque la carne de ternera estadounidense está considerada la mejor del mundo", aseveró Trump, que estuvo acompañado por los representantes de los mayores grupos de presión del sector ganadero.

Los ganaderos iban vestidos con los típicos sombreros vaqueros de color blanco y durante la ceremonia se dedicaron a alabar al mandatario por su ayuda.

"Gracias presidente por su diligencia, durante tantos años ha sido difícil para nosotros acceder al mercado de la Unión Europea (...) Estamos tan contentos de que las familias europeas puedan disfrutar de nuestra ternera de alta calidad", manifestó Jennifer Houston, de la Asociación Nacional de Ganado Vacuno.

Good day for American farmers & European consumers. EU-US deal can double US exports of hormone-free beef to EU. Our trade talks continue w more positive results! @POTUS @USTradeRep @EU2019FI https://t.co/AUa8j7b5ic — Ambassador Stavros Lambrinidis (@EUAmbUS) August 2, 2019

El acuerdo debe ser ratificado por la Eurocámara

Bajo el nuevo pacto, que todavía debe ser ratificado por el Parlamento Europeo, los productores estadounidenses tendrán garantizada una cuota del mercado de vacuno en Europa: podrán exportar anualmente 35.000 toneladas de carne, durante un periodo de siete años.

En total, la UE permite a países extranjeros vender hasta 45.000 toneladas de carne de ternera sin hormonas, por lo que ahora Estados Unidos tendrá casi el 80% de la cuota.

Trump, además, aseguró que las exportaciones de carne a Europa "libres de impuestos" aumentarán un 46% en el primer año y otro 90% en los próximos siete.

Por su parte, durante la ceremonia, el embajador de la UE ante EE.UU., Stavros Lambrinidis, expresó su deseo de que el acuerdo sirva para "fortalecer" la relación entre Bruselas y Washington.

Today is about delivering real, positive, tangible results in the transatlantic trade relationship - the strongest, biggest relationship in the world. pic.twitter.com/Un2ohi0Dt8 — Ambassador Stavros Lambrinidis (@EUAmbUS) August 2, 2019

Los estándares sobre la calidad de la carne establecidos por EE.UU. y la UE son muy diferentes: algunas compañías estadounidenses están prohibidas en Europa porque usan hormonas para engordar artificialmente al ganado, algo prohibido por la regulación europea ante el temor de que pueda ser perjudicial.

Por eso, Lambrinidis insistió en la necesidad de que la carne de vacuno cumpla con los "estándares" de seguridad y calidad establecidos por el club comunitario.

"Menciono los estándares porque para nosotros el comercio no se basa solo en el dinero, sino también en los valores, es asegurarse de que los estándares se cumplen", puntualizó.

Great news on US hormone free beef exports to EU today. We'll continue looking at how we can help businesses and citizens on both sides of the Atlantic. EU-US has the largest economic relationship in the world - let's keep it that way! #EUtrade #StrongerTogether #EU2019FI pic.twitter.com/jJzbptDh2w — EU in the US (@EUintheUS) August 2, 2019

En junio, la Comisión Europea ya había anunciado que la UE y Washington habían llegado a un acuerdo para que los productores estadounidenses exporten más carne de vacuno sin hormonas.

Este viernes el Gobierno de Estados Unidos cumplió su parte y firmó el acuerdo; de manera que, para entrar en vigor, ahora queda que el Parlamento europeo lo apruebe.

El acuerdo entre el club comunitario y la Casa Blanca se produce después de que, durante años, las dos partes protagonizaran una gran controversia en torno a la carne de vacuno alterada con hormonas.

Ante el temor de que esa carne fuera dañina para la salud, en 1989, el bloque comunitario prohibió a Estados Unidos vender en Europa carne de vacuno modificada genéticamente.

En un principio ese veto tenía un carácter temporal, pero en 2003 la UE decidió prohibir permanentemente la carne de ternera tratada con una hormona llamada estradiol (un esteroide sexual femenino) y vetó temporalmente la carne alterada con otros cinco tipos de hormonas.

Esa decisión hizo que Washington llevara a la UE ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por considerar que estaba infringiendo las normas internacionales de comercio.

Después de años de litigio, en 2009 el bloque comunitario y la Casa Blanca alcanzaron un acuerdo, que fue revisado en 2014, y por el que se establecía que Estados Unidos y otros países podían vender en Europa hasta 45.000 toneladas anuales de carne de vacuno sin hormonas de crecimiento.

Lo que el nuevo acuerdo establece es que, de esa cuota de 45.000 toneladas, unas 35.000 serán vendidas exclusivamente por ganaderos estadounidenses.

Las amenazas de Trump con imponer tasas a manufacturas europeas provoca caídas a las bolsas europeas

La bolsa española ha caído esta semana el 3,55 %, el peor resultado semanal del año, por la reanudación de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, así como por las consecuencias negativas que han causado las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo (BCE), de acuerdo con los datos del mercado y la opinión de expertos.

En la bajada del parqué nacional, cuyo principal indicador, el IBEX 35, termina este ciclo en 8.897,6 puntos, nivel de mediados de enero pasado, también ha influido la publicación de las cuentas empresariales del primer semestre del año y de algunas estadísticas de actividad que señalan la desaceleración de muchas grandes economías.

En esta sesión el IBEX ha perdido el 1,56 % por la caída de los mercados internacionales después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara el jueves la imposición de aranceles a productos chinos por importe de 300.000 millones de dólares.

Las amenazas de Trump con imponer tasas a manufacturas europeas también provocó caídas a las bolsas europeas, además de afectar a otros mercados.

Así, la cotización del barril de petróleo Brent se acercaba a 60 dólares, mientras que la onza de oro se aproximaba a 1.450 dólares, precio desconocido desde mayo de 2013.

La guerra comercial y la intención desvelada la semana pasada por el BCE de adoptar una política monetaria más laxa, que se podría concretar en una bajada de los tipos de interés en septiembre, también impactaba en el mercado de deuda, donde el bono alemán ofrecía una rentabilidad mínima en su historia del -0,497 %.

El BCE intentaría así contrarrestar el frenazo de la economía europea, de la que se conoció esta semana que el PIB de la zona euro había crecido el 0,2% en el segundo trimestre, la mitad que entre enero y marzo, con lo que la tasa interanual quedaba en el 1,1%.

La pretensión del BCE también incidía en el euro, que bajaba a 1,11 dólares, y en la cotización de la banca, que representan la cuarta parte de la bolsa, que volvía a resentirse con el recorte de 0,25 puntos de los tipos por la Reserva Federal, la primera rebaja desde diciembre de 2008, medida mal recibida en Wall Street.

La apuesta por un "brexit" duro y sin acuerdo del nuevo primer ministro británico, Boris Johnson, también perjudicó a algunos valores del mercado nacional y a la cotización de la libra, que bajó de 1,1 euros.

Por Beatriz Pascual Macías y el servicio de Economía de Efe en Madrid (edición: Catalina Guerrero)

