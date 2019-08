Irlanda se opondrá al acuerdo UE-Mercosur si Brasil no protege la Amazonía

Londres (EuroEFE).- El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, advirtió este viernes de que su Gobierno se opondrá al acuerdo de comercio entre la Unión Europea (UE) y Mercosur si Brasil no protege los bosques tropicales de la Amazonía.



"De ningún modo Irlanda votará a favor del acuerdo de libre comercio UE-Mercosur si Brasil no cumple sus compromisos medioambientales", indicó en un comunicado el jefe de Gobierno.



"Estoy muy preocupado porque este año hemos visto niveles récord de destrucción en los bosques amazónicos por el fuego", agregó Varadkar.



El mandatario irlandés consideró que las acusaciones del presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, contra las ONG por haber supuestamente provocado los incendios son "orwellianas".



Agregó además que su afirmación de que Brasil permanecerá "por ahora" en los acuerdos climáticos de París "va a levantar las antenas en toda Europa".



"No podemos pedirles a los agricultores irlandeses y europeos que utilicen menos pesticidas, menos fertilizantes, promuevan la biodiversidad, planten más en sus tierras, y esperar que lo hagan, si no promovemos acuerdos comerciales condicionados a estándares medioambiantales y laborales decentes", señaló Varadkar.



El acuerdo entre la UE y Mercosur -que incluye a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay- se alcanzó en junio tras veinte años de conversaciones.



El jefe de Gobierno irlandés subrayó que quedan dos años para ratificar el pacto y que en ese periodo se "monitorizarán de cerca las acciones medioambientales de Brasil".

