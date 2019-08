Trump se va del G7 con una victoria en la guerra comercial con China

Biarritz (Francia) (EuroEFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, terminó este lunes la cumbre del G7 con una victoria en su particular guerra comercial con China, después de que el Gobierno de Pekín le pidiera volver a la mesa de negociaciones en busca de un acuerdo.

Trump, que había incendiado la relación con China el viernes antes de viajar a Biarritz al anunciar mayores aranceles contra sus productos y amenazar con una retirada de las empresas estadounidenses de ese país, logró que Pekín le comunicara su deseo de reanudar las negociaciones de alto nivel.

China "se opone firmemente a un recrudecimiento de la guerra comercial" con Estados Unidos y prefiere "negociaciones tranquilas", afirmó este lunes desde el gigante asiático el responsable negociador de Pekín, el viceprimer ministro chino Liu He.

Great respect for the fact that President Xi & his Representatives want “calm resolution.” So impressed that they are willing to come out & state the facts so accurately. This is why he is a great leader & representing a great country. Talks are continuing!https://t.co/0sotrd1Mzh