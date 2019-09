El Reino Unido perderá mucho más que la UE en comercio, si hay un "brexit" duro

Ginebra (EuroEFE).- Las pérdidas en exportaciones que en el caso de un "brexit" sin acuerdo sufrirá el Reino Unido serán, con distancia, mucho más importantes que las que soportará la Unión Europea, informó este miércoles a Efe el Organismo de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD).



"Un 'brexit' sin acuerdo resultará en pérdidas de exportaciones de al menos 16.000 millones de dólares el primer año y esto es una estimación conservadora, mientras que la UE perderá unos 35.000 millones repartidos entre 27 países", explicó el jefe de la División de Comercio Internacional de la UNCTAD, Carlos Razo.



La estimación de la pérdidas para el comercio exterior británico equivalen a una caída del 7 %.



"En 2018 el Reino Unido estuvo entre los diez primeros exportadores del mundo, lo que muestra lo importante que es el comercio para su economía", comentó el especialista.



Un análisis difundido por el UNCTAD subraya que ante su inminente salida de la UE, el Reino Unido necesita alcanzar sus propios acuerdos comerciales con países que ofrecen preferencias al bloque comunitario si quiere mantener un acceso preferente a esos mercados.



Aunque el Gobierno británico ha avanzado algo en esa línea, se calcula que el 20 % de su comercio con socios comerciales fuera de la UE está en riesgo de encontrarse, al día siguiente de consumado el "brexit", con aranceles más elevados.



Razo precisó que ese escenario "refleja el coste mínimo para el Reino Unido, porque hay otros factores, como las medidas no arancelarias que tienen que ver con la facilidad que tiene un producto de cumplir con ciertos estándares de calidad o que tan rápido puede un camión de carga puede cruzar las fronteras".

El mercado de EE.UU no sería suficiente

"Factores de ese tipo no están incluidos en el análisis, así que realmente suponemos que el coste será aún mayor que los 16.000 millones que se han mencionado", precisó.



Sobre cuánto le tomará al Reino Unido recuperarse, sostuvo que ello dependerá de lo rápido que ese país sea capaz de restablecer los acuerdos comerciales que ofrecen acceso preferencial a la UE.



Asimismo deberá establecer normas que "permitan un paso más rápido de bienes y servicios, así como de estándares similares que hagan posible que el comercio siga fluyendo".



Según Razo, los acuerdos comerciales requieren tiempo y situó en un año a más lo que toma llegar a uno, ya que en la actualidad además de incorporar elementos puramente comerciales, estos arreglos incluyen secciones sobre política medioambiental o competencia que aumentan la complejidad de la negociación.



UNCTAD ha identificado a los sectores automotriz, de productos de animales y de vestidos y textiles como los que sufrirán más en el Reino Unido con el "brexit" sin acuerdo.



En el primero la pérdida se calcula en 5.000 millones de dólares y en los otros dos en 2.000 millones de dólares en cada caso.



Bajo ninguna circunstancia la demanda de Estados Unidos estará en capacidad de absorber una parte significativa del volumen de exportaciones británicas que ya no llegarán al resto de Europa.



"Estados Unidos puede ser un buen aliado, pero no necesariamente un buen sustituto", concluyó Razo.

