Los nubarrones amenazan el acuerdo entre la UE y Mercosur

Madrid (EuroEFE).- Los nubarrones siguen amenazando el acuerdo entre la UE y Mercosur. Si a finales del mes de agosto fueron los incendios en la Amazonía, ahora es la moción del Parlamento austriaco -país que celebra este mes elecciones generales- para vetar su parte comercial. Mientras, la Comisión Europea no quiere prejuzgar nada y se limita a decir que el proceso de ratificación todavía no ha comenzado. En la parte suramericana, se multiplican las voces que piden no mezclar las cuestiones ambientales con las comerciales y no usar "excusas" para retardar el tratado.

El Parlamento austríaco ha aprobado este miércoles una moción que obliga al Gobierno a vetar la aprobación del tratado comercial entre la Unión Europea y Mercosur.

La propuesta tuvo el apoyo de todos los partidos parlamentarios (socialdemócratas, democristianos, ultranacionalistas e izquierdistas), con la excepción del liberal NEOS, que apoya el acuerdo, aunque reclama algunas modificaciones.

En el socialdemócrata SPÖ, uno de los ponentes de la moción, calificaron la moción como "un gran triunfo para los consumidores, el medioambiente, la protección de los animales y los derechos humanos".

El partido conservador ÖVP, actualmente el de mayor peso en el Parlamento, apoyó inesperadamente la propuesta, mientras que el ultranacionalista FPÖ aseguró que el acuerdo "es historia" y que Austria no puede arrodillarse ante los intereses de la industria.

También Los Verdes, que no están en el Parlamento, defendieron la necesidad de detener lo que calificaron de "acuerdo nocivo".

Austria celebrará el próximo día 29 elecciones generales anticipadas, de las que saldrán un nuevo Parlamento y un nuevo Ejecutivo, que sustituirá al actual gabinete de expertos, en el poder desde el pasado junio tras una crisis política que acabó con la coalición entre conservadores y ultranacionalistas.

El nuevo Gobierno estará obligado a aplicar este veto.

La CE dice que aún no ha comenzado el proceso de ratificación

En Bruselas, la portavoz de la Comisión Europea, Mina Andreeva, quiso quitar trascendencia a la moción: "oficialmente, el proceso de ratificación no ha comenzado todavía". La portavoz dejó claro que la CE no valora las decisiones adoptadas por gobiernos o parlamentos nacionales, pero explicó que el acuerdo alcanzado entre las dos partes todavía se está llevando a cabo la revisión legal del texto, que todavía, además, debe ser traducido a todas las lenguas oficiales de la UE. Luego ya sí podría iniciarse el proceso de ratificación, que afecta al Parlamento Europeo y a cada uno de los Estados miembros de la UE.

Además, advirtió, la comercial es solamente una parte del "acuerdo de asociación", que incluye provisiones para una coooperación política más amplica.

En el Mercosur se pide no buscar excusas

El presidente de la Sociedad Rural de Argentina (SRA), Daniel Pelegrina, criticó este jueves que algunos países europeos se apoyen en "excusas que vienen bien a determinados momentos políticos" para retardar la ratificación del acuerdo de libre comercio alcanzado por la Unión Europea (UE) y el Mercosur.

Pelegrina calificó de "excusas" algunas de las críticas de la comunidad internacional a la gestión del Gobierno brasileño frente a los recientes incendios forestales en la Amazonía, que hicieron con que algunos países europeos amenazaran con no ratificar el tratado entre la UE y el Mercosur, bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

"Los acuerdos indudablemente exigen cambios en los países, exigen avanzar y evolucionar y los humanos somos reticentes a esa evolución", dijo a Efe Pelegrina, tras participar en un encuentro entre líderes de compañías globales en Sao Paulo.

Si bien admitió que las llamas en la selva amazónica afectaron negativamente la imagen del gigante sudamericano, y consecuentemente de toda la región, el dirigente considera que el episodio no es suficiente para poner trabas a la conclusión del acuerdo.

"Me parece que hay que explicar más, tenemos que conocernos más y entender que no ha sido la intención de nadie contaminar el planeta. Eso no es una práctica habitual de la producción agropecuaria", subrayó.

Pelegrina agregó que la producción de incendios "es muy proclive" en determinadas épocas del año y que países como Bolivia o mismo Argentina han sufrido con ellos en años anteriores, pero "no se ha visto la misma reacción de algunos actores o algunos países en esos momentos".

Pelegrina destacó que el acuerdo permitirá al bloque sudamericano "consolidarse con una mirada hacia el negocio exterior" y "cerrar acuerdos con muchos otros países".

En la misma línea, el presidente y CEO de Volkswagen para América Latina, el argentino Pablo Di Si, expresó en declaraciones a Efe que el tratado histórico alcanzado entre los dos bloques es "excelente" y ahora toca "lidiar con el desafío" de hacer ajustes para que sea ratificado por los parlamentos de los países involucrados.

"Estamos ahora en una etapa de transición. (Discrepar) es natural, normal, pues es un proceso de negociación. Estamos positivos que se va a ratificar", declaró Di Si.

La incertidumbre por las elecciones en Argentina

Respecto a la crisis que golpea Argentina y de cara a las elecciones presidenciales del octubre próximo, Di Si dijo que se trata de "un periodo de inestabilidad" e "incertidumbres", pero confía en que el posible cambio de Gobierno no afectará las relaciones bilaterales con el vecino brasileño. "Las industrias de Brasil y Argentina están interconectadas, principalmente en el mundo automotriz. Independiente de los Gobiernos, la economía y el dinero fluyen de un lado para el otro y seguirán haciéndolo", completó.

El pasado mes de agosto el ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, amagó con abandonar el Mercosur si el peronismo vence las elecciones del próximo 27 de octubre en Argentina y decide oponerse a la apertura comercial del bloque.

"El Mercosur, claro, es un vehículo de inserción de Brasil en el mercado internacional. Pero, ¿y si Cristina Kirchner entra y cierra su economía? Si la quieren cerrar, salimos del Mercosur. ¿Si quiere dejarla abierta? Bien, continuamos", afirmó Guedes durante un evento con inversores en Sao Paulo.

La reacción del ministro brasileño se produjo después de que el candidato peronista Alberto Fernández, que lleva como compañera de fórmula a la senadora y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), lograra un amplia ventaja sobre el presidente argentino, Mauricio Macri, en las primarias.

El Gobierno brasileño considera que el regreso del peronismo al poder puede perjudicar la apertura comercial impulsada por Macri, quien cuenta con el apoyo explícito del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

Argentina y Brasil integran, junto a Paraguay y Uruguay, el Mercosur, bloque que recientemente cerró un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea después de veinte años de negociaciones.

En una entrevista con Efe, el canciller argentino, Jorge Faurie, exigió no mezclar los asuntos ambientales y comerciales en el proceso de ratificación del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, que creará, cuando entre en vigor, un mercado de 780 millones de consumidores. El jefe de la diplomacia argentina aseguró que el Mercosur adoptó la posición ambiental de la UE, y que en el acuerdo final "los aspectos ambientales están claramente defendidos y protegidos".

Sin embargo, consideró que se ha creado cierta "confusión" con el asunto ambiental para poner en entredicho aspectos comerciales del tratado.

"Se hizo una mezcla que algún que otro país intentó utilizar como una especie de 'chicana' (artimaña) en el proceso negociador para la parte comercial", expuso Faurie, aunque sin citar a ningún Estado concreto.

Con informaciones desde Bruselas, Sao Paulo y Viena (Edición: Luis Alonso)

Para saber más:

► Página web del Mercosur