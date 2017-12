Los Veintiocho piden un impulso a la economía circular

Bruselas (EuroEFE).- Los Estados miembros de la Unión Europea (UE) abogaron por impulsar la economía circular y encargaron a la Comisión Europea (CE) que dé nuevos pasos en esa dirección con la evaluación de productos con potencial para extender su vida en el sistema productivo, como textiles y electrónica.

"La información sobre las características medioambientales relativas a la salud de los productos y servicios es un instrumento en la transición hacia la economía circular", señalan las conclusiones adoptadas hoy por el Consejo de la UE.

En su afán por favorecer el reciclaje y la reutilización de los productos en el tejido productivo, los Estados miembros solicitaron a la CE que aporte más información sobre las sustancias que generan "preocupación" y sobre las propiedades y disponibilidad de materiales alternativos, así como apoyo al sector empresarial para innovar con materiales cíclicos no tóxicos.

