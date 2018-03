El PE pide revisar los cambios de hora en la UE

Estrasburgo (EuroEFE).- El Parlamento Europeo (PE) pidió este jueves a la Comisión Europea (CE) revise la directiva que regula los cambios de hora a nivel europeo en primavera y otoño.

La resolución, no vinculante, insta a la Comisión a evaluar de forma exhaustiva el impacto que tiene sobre la salud el cambio horario y, en caso necesario, a presentar una propuesta para su revisión.

El PE concluyó que aunque ningún estudio científico ha llegado a resultados concluyentes, las investigaciones apuntan a la "existencia de repercusiones negativas sobre la salud humana".

