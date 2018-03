El abogado general del TJUE advierte a Polonia que talar un bosque protegido es ilegal

Bruselas (EuroEFE).- Un abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) considera que la decisión de Polonia de talar árboles en el parque nacional de Bialowieza, uno de los últimos bosques vírgenes de Europa, incumple la normativa comunitaria.

En opinión del abogado general Yves Bot, cuyo dictamen no es vinculante pero suele orientar las decisiones del tribunal, Polonia vulneró la legislación europea relativa a las directivas conocidas como Hábitat y Aves y a la Red Natura 2000 en la gestión de ese enclave forestal listado como Patrimonio de la Humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

