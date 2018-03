Siete olmos de Cabeza del Buey entre favoritos para ser Árbol europeo del año 2018

Madrid/Bruselas (EuroEFE).- El conjunto de siete olmos centenarios situados en la localidad extremeña de Cabeza del Buey se encuentra en tercera posición del certamen "Árbol Europeo del Año" tras la primera ronda de votaciones, por detrás del "Árbol del Silbador" portugués y el ruso "Viejo de los Bosques de Belgorod".

Este miércoles termina el plazo para poder votar en el concurso de Árbol Europeo del Año, que está abierto a la participación ciudadana en la web https://www.treeoftheyear.org/ETY-2018/Uvod.aspx

Tomorrow is the LAST day to cast your ballot for European Tree of the Year! Winners will be revealed at our award ceremony in Brussels on 21 March. https://t.co/KiTWAp466N