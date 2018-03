Asturias defiende en el Parlamento Europeo no acabar con la extracción de carbón

Bruselas (EuroEFE).- El consejero de Empleo, Industria y Turismo, Isaac Pola, defendió este martes en el Parlamento Europeo que no se elimine la actividad minera del carbón y que la transición energética se haga con "el debido equilibrio ambiental, social, económico y técnico".

Pola hizo estas declaraciones tras participar en Bruselas en la segunda jornada de la reunión de la Plataforma de las Regiones con Minería de Carbón en Transición que se celebró hoy en la Eurocámara.



"Siempre hemos propugnado una transición gradual, justa y equilibrada y que pasa por no eliminar la actividad minera y así se lo hemos hecho saber a la Comisión Europea", explicó en declaraciones a Efe.



Pola afirmó que aunque esta visión no es "la corriente principal" en la Unión Europea (UE), es algo "perfectamente compatible con el cumplimiento de sus objetivos"



Por otro lado, Pola pidió que las zonas mineras reciban más fondos por parte de los instrumentos financieros de la UE.



"Hemos planteado a los miembros de la CE y la dirección general de energía, no sé si fondos adicionales, pero sí la necesidad de priorizar aquellos proyectos que se vinculen a través de esta plataforma", informó.

El consejero aseguró que la CE ha recogido la iniciativa y confió en que se puedan aplicar "más fondos a proyectos al desarrollo de comarcas mineras".



"Estos proyectos pasan por una parte por el mantenimiento de una minería del carbón competitiva y por otra parte complementando con otras actividades de diversificación", concluyó.



La Plataforma de las Regiones con Minería de Carbón en Transición, que representa a todos los territorios de la UE donde la minería del carbón sigue considerándose un motor económico, celebró entre ayer y hoy su primera ronda de trabajo en Bruselas.



La iniciativa fue lanzada por la Comisión Europea (CE) el pasado 11 de diciembre en Estrasburgo y está integrada por 41 regiones de doce Estados miembros de la UE.



En las jornadas se debatió sobre el cambio industrial y tecnológico en las regiones mineras del carbón, así como la transformación estructural y el diálogo social en esas mismas zonas.