España pide más ambición a la UE frente al uso de plásticos

Bruselas (EuroEFE).- La ministra de Medioambiente española, Isabel García Tejerina, dijo este lunes que si la Comisión Europea (CE) no transforma en propuestas legislativas sus recomendaciones para limitar el impacto de los plásticos en la naturaleza, España endurecerá las medidas contempladas en la normativa que ultima actualmente.

"La economía circular, junto con el cambio climático, son las grandes necesidades de futuro en materia de medioambiente", declaró a la prensa García Tejerina a su llegada a un consejo de ministros de Medioambiente de la Unión Europea (UE) en el que los Estados acercarán posturas sobre esos dos grandes ámbitos.

La ministra subrayó que el Gobierno español ha diseñado un plan de Acción de Economía Circular dotado con 836,7 millones de euros para el período 2018-2020 "para impulsar la transformación de nuestra economía".

Estrategia europea de plásticos

En paralelo, dentro del esfuerzo por aumentar los ciclos de vida de los productos a través de un mayor reciclado y reutilización y para limitar la introducción de nuevas materias primas en el aparato productivo, la CE presentó el pasado mes de enero su propia estrategia de plásticos.

Entre otros puntos, ésta se marca el objetivo de que todos los envases de ese material producidos en la UE en 2030 estén diseñados para que puedan ser reciclados o reutilizados, ante el hecho de que el 50 % de los plásticos producidos en territorio comunitario terminan en las playas de la Unión.

