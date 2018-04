Organizaciones ecologistas piden un presupuesto de la UE centrado en el cambio climático

Bruselas (EuroEFE).- Una treintena de organizaciones ecologistas y asociaciones civiles y empresariales pidieron este jueves en una carta abierta dirigida al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, que el próximo presupuesto plurianual de la Unión Europea (UE) se centre en la lucha contra el cambio climático.

"Los líderes europeos perciben cada vez más el cambio climático como una amenaza global que el presupuesto de la UE, el llamado Marco Financiero Plurianual, debería abordar", señala la carta.



Los firmantes, entre los que se encuentran organizaciones como Red de Acción Climática, WWF, la Asociación Europea de Electromovilidad o la Asociación Eslovaca de Energía Fotovoltáica, solicitan que la UE deje de invertir "en proyectos que no están en línea con el Acuerdo Climático de París".



Piden así que la UE en el marco de gasto de los próximos siete años, con una primera propuesta del Ejecutivo comunitario que se presentará el próximo 2 de mayo, se comprometa a no invertir en infraestructuras de combustibles fósiles que no reduzcan las emisiones y que abandone los "subsidios perjudiciales para el medio ambiente".



Reclaman también que se eleve "significativamente" el 20 % del presupuesto comunitario que actualmente se destina a "gasto climático" y "alinear" la fiscalidad y financiación con los caminos que llevan hacia una economía baja en carbono "según lo comprometido en virtud del Acuerdo Climático de París".



"La financiación de la UE debería servir para alcanzar los objetivos de clima y energía para 2030 y la visión para 2050 de una economía (...) descarbonizada", se añade en la misiva.



"Le pedimos que deje un legado que ponga a la UE en la senda para cumplir el Acuerdo Climático de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, creando una vida mejor para sus ciudadanos, empleos decentes y que impulse la innovación y la competitividad", trasladan los firmantes a Juncker.