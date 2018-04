Arias Cañete: La transición energética en la UE es urgente

Bruselas (EuroEFE).- La agenda de transición energética en la Unión Europea (UE) es "cada vez más urgente" ante las incertidumbres geopolíticas actuales, afirmó este jueves el comisario europeo de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, durante la IV cumbre energética europea.

Arias Cañete calificó de "fundamental" el suministro energético sostenible tanto para las sociedades como para las industrias y los hogares, en la inauguración de la primera sesión de la jornada, en compañía del primer ministro de energía de Bulgaria, Zhecho Stankov, y del presidente de la comisión de Energía del Parlamento Europeo, Jerzy Buzek.

"Para la Unión Europea, un reto importante es que aún dependemos mucho de los carburantes fósiles, y aunque hemos avanzado mucho en energías renovables, el carbón, petróleo y gas todavía suponen más del 72 % de nuestras fuentes primarias de consumo de energía en 2016 y la mayoría fue importado", señaló Cañete.

