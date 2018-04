Tres ONG sostienen que la UE sería viable con energía 100% renovable

Bruselas (EuroEFE).- Es "viable" que la Unión Europea (UE) se sustente "con energía cien por cien renovable", aunque este objetivo solo sería alcanzable "con un plan dirigido a nivel comunitario", según el informe "Energy Atlas 2018" elaborado por tres organizaciones ecologistas europeas.

"La tecnología actual lo permite, con el sistema inteligente de almacenamiento, las conexiones de que dispone el sector y las herramientas de respuesta ante excesos de demanda", señaló el informe, elaborado por las ONG Amigos de la Tierra Europa (FOE), la Federación Europea de Energías Renovables (EREF) y la fundación alemana Heinrich Böll.

Un 16,7% del consumo de la UE tuvo su origen en las energías renovables

En 2015, el 16,7 % del consumo total de la UE tuvo su origen en energías renovables como la solar, la eólica, la hidroeléctrica, la biomasa o el biocombustible.

El informe destacó también que, desde 2009, el coste de producción de la energía solar cayó un 75 % y el de la eólica, un 66 %, lo que "ha propiciado que las renovables adquieran importancia frente a los combustibles fósiles a pesar de que estos reciben más subsidios".

En este sentido, el texto recoge que la UE y los Estados miembros entregan 112.000 millones de euros a la energía fósil frente a los 40.000 que destinan a las renovables.

La transición hacia un sistema energético más renovable, según recogió el "Energy Atlas 2018", estaría dando lugar a empleos locales y de calidad y a "un nuevo tipo de prosperidad", ya que se estaría reduciendo la "dependencia" de las importaciones.

"El incremento en la utilización de energías renovables ha permitido reducir un 11 % el consumo de combustibles fósiles desde 2005 y una reducción de la importación de los mismos del 35 % desde 2013", concluyó el informe, que añadió que el petróleo "sigue resistiendo debido a su implantación en el sector del transporte".

Otro de los fenómenos que recogió este análisis fue el aumento de la generación de energía por parte de los ciudadanos, que están "a la vanguardia de esta transición" y que en países como Alemania "poseen hasta el 42 % de la capacidad total de producción de energía renovable".

3 key messages #EnergyAtlas: 1. 100% renewable #FossilFree energy system is now viable 2. cooperation and interconnectivity can unleash the #energytransition 3. #energytransition is driven by ordinary people, local energy cooperatives and @energycities https://t.co/4ImruOuWAy