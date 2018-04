La UE limitará los pesticidas dañinos para las abejas

Bruselas (EuroEFE).- Representantes de los países de la Unión Europea (UE) aprobaron este viernes la propuesta de la Comisión Europea (CE) para restringir el uso agrícola de pesticidas que, según un estudio científico de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), son dañinos para las poblaciones de abejas.

El nuevo veto del Ejecutivo comunitario se une a la prohibición parcial del uso de estos pesticidas, conocidos como neonicotinoides, aplicada en 2013 y contó con el voto a favor de España, un apoyo clave para su aprobación ya que se requería el apoyo de al menos 16 países comunitarios que representaran más del 65 % de la población.

Así, cuatro años después de la prohibición parcial de estas sustancias, la CE restringirá el uso de tres neonicotinoides en espacios abiertos en los que operan las abejas, aunque sí permitirá su aplicación en invernaderos donde las abejas no queden expuestas.

Estas sustancias son muy comunes en la agricultura intensiva y su principal función es proteger los cultivos de las plagas aunque según diversos estudios científicos, son también responsables de alterar las poblaciones de abejas.

"La CE propuso estas medidas hace meses en base al asesoramiento científico de la EFSA. La salud de las abejas sigue siendo de vital importancia para mí ya que forman parte de la biodiversidad, de la producción de alimentos y el medio ambiente", celebró el comisario europeo de Seguridad Alimentaria, Vytenis Andriukaitis.

