Bruselas descarta llevar a España ante la Justicia de la UE por la calidad del aire

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) anunció este jueves que no llevará a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) por exceder los límites de contaminación del aire dado que el país ha previsto o puesto en marcha medidas para atajar el problema que le parecen apropiadas.

"Las medidas puestas en marcha o planeadas parecen ser las adecuadas para hacer frente a las carencias detectadas si se implementan completa e inmediatamente. La CE continuará revisando de cerca las medidas y compromisos adoptados", dijo en una rueda de prensa el comisario de medio Ambiente, Karmenu Vella.

El Ejecutivo comunitario tampoco llevará a los tribunales a Eslovaquia y República Checa por haber adoptado medidas, pero sí remitirá los casos de Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Hungría y Rumanía, por no haber adoptado medidas "creíbles, eficaces y oportunas" para abordar el problema.

La Comisión abrió procedimientos de infracción contra estos nueve Estados miembros por exceder los límites de contaminación del aire por partículas finas (PM10) y por dióxido de nitrógeno (NO2) y en febrero del año pasado les informó de que si no tomaban medidas les llevaría ante la justicia.

En el caso de España, el ultimátum de la CE se refiere a los excesos de dióxido de nitrógeno registrados en Madrid, Barcelona y el área del Llobregat (Cataluña), que exceden los niveles máximos de la normativa comunitaria vigente desde 2008.

Representantes españoles y de los otros ocho Estados advertidos por exceder los niveles de contaminación se reunieron en enero pasado en Bruselas con el comisario de Medio Ambiente, quien les advirtió que sólo podrían evitar que el caso acabase en los tribunales proponiendo medidas "suficientes" y sin retraso.

La secretaria de Estado de Medio Ambiente, María García, quien representó a España en la reunión trasladó a la Comisión que no se trata de un "problema generalizado" sino localizado en cinco puntos concretos: Avilés (Asturias) y Villanueva del Arzobispo (Andalucía) por partículas finas y el municipio de Madrid, Barcelona y su conurbación por dióxido de nitrógeno.

Las medidas propuestas desde entonces por el Gobierno satisfacen al Ejecutivo comunitario que considera que España, así como República Checa y Eslovaquia, le dieron "garantías de que los excesos (de contaminación) podían reducirse en un periodo razonable de tiempo".

No obstante, Bruselas incide en que seguirá vigilando el cumplimiento de los compromisos por parte de los tres que de momento se han librado, "incluso más" que a los seis Estados contra quienes ha emprendido acciones legales.

"No les estamos llevando (ante el tribunal), no les estamos dando una infracción, pero esto no significa que los tres Estados miembros se vayan de rositas", afirmó Vella.

El comisario explicó que tras la reunión mantenida en enero la Comisión ha obtenido respuestas "exitosas" por parte de los países, también por parte de los seis Estados expedientados: "no estamos diciendo que no han hecho nada, estamos diciendo que no han hecho lo suficiente", dijo.

La contaminación del aire provoca que cada año mueran prematuramente en la UE 400.000 personas por enfermedades relacionadas con la contaminación del aire, según los cálculos de Bruselas.

Reducir las emisiones de CO2 de los vehículos pesados

La CE propuso también este jueves por primera vez limitar las emisiones de C02 de los vehículos pesados y reducirlas un 15 % de cara al 2025 y en un 30 % para 2030, una medida que forma parte del tercer y último Paquete de Movilidad del presente Ejecutivo comunitario.

"Todos los sectores tienen que cumplir con los compromisos del Acuerdo de París, incluidos los vehículos pesados como camiones, autobuses o furgonetas", aseguró el comisario europeo de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, a través de un comunicado.

En este sentido, Arias Cañete destacó que es "la primera vez que se proponen estos estándares de emisiones" y que, además, se buscará potenciar la eficiencia de los combustibles, lo que permitiría que las compañías de transportes, en su mayoría pequeñas y medianas empresas, incrementasen sus beneficios.

Clean mobility - implementing the #ParisAgreement: today we unveil first-ever EU standards to increase fuel efficiency and cut emissions from new heavy-duty vehicles. Press release https://t.co/I1vtSyWLLq and factsheet https://t.co/NH1keWUTqP pic.twitter.com/XmBhSR2dV0 — Miguel Arias Cañete (@MAC_europa) 17 de mayo de 2018

Según datos de la CE, un coste adicional de 1.800 euros sobre el precio de los camiones (responsables de entre el 65 y el 70 % de las emisiones de CO2 de los vehículos pesados) supondría un ahorro de alrededor de 25.000 euros en el precio del combustible a lo largo de cinco años si se invierte en vehículos más eficientes.

Por su parte, la propuesta de reducir las emisiones de CO2 de los vehículos pesados en un 30 % para 2030 supondría dejar de producir alrededor de 54 millones de toneladas de dióxido de carbono entre 2020 y 2030 y, debido a la adaptación a estos estándares, se crearían alrededor de 25.000 puestos de trabajo en 2025.

Esta propuesta vendrá de la mano de un Plan de Acción para las Baterías que, a través de la inversión en I+D y formación, buscará que los Estados miembros establezcan una industria competitiva en este sector, que a día de hoy no tiene la capacidad de producir en masa este componente, el más caro de los vehículos eléctricos.

La Comisión Europea también anunció un plan para preparar a la UE para adaptarse a los vehículos autónomos, una iniciativa que pasaría por invertir en la digitalización del transporte y por trabajar en la creación de un marco legal adaptado a estos medios de transporte.

Además de estas propuestas, el Paquete de Movilidad presentado este jueves por la CE también incluye medidas orientadas a incrementar la seguridad en la carretera, con dos iniciativas orientadas a la protección de conductores y peatones y a la mejora de las infraestructuras.

El Ejecutivo comunitario pondrá 450 millones de euros a disposición de los Estados miembros para apoyar proyectos que busquen mejorar la seguridad de sus carreteras.

Por Laura Pérez-Cejuela e Inés Amarelo (edición: Desirée García)