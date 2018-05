Diez familias europeas denuncian a la UE por alto nivel de emisiones

Bruselas (EuroEFE).- Diez familias de diferentes zonas del continente han llevado al Parlamento Europeo (PE) y al Consejo de la UE ante el Tribunal General Europeo por "permitir altos niveles de emisiones hasta 2030 y no proteger a los ciudadanos con el inadecuado objetivo climático de 2030".

"Las familias demandantes confían en los tribunales de la UE y en el sistema legal para proteger sus derechos fundamentales de vida, salud, ocupación y propiedad, los cuales están bajo amenaza con el cambio climático. La UE debe escuchar a estas familias y asegurarse de que están protegidas", sostuvo este jueves en un comunicado su abogado, Roda Verheyen.

La denuncia afirma que el objetivo climático hasta 2030 de la Unión Europea para reducir las emisiones domésticas de gases de efecto invernadero en un 40 % para 2030, comparadas con los niveles de 1990, son "inadecuadas respecto a las necesidades reales para prevenir el cambio climático e insuficientes para proteger los derechos fundamentales".

