La UE fija los criterios para identificar las inversiones "verdes"

Bruselas (EuroEfe).- La Comisión Europea (CE) presentó esta semana los criterios que prevé utilizar para identificar los productos financieros sostenibles a la hora de establecer la futura clasificación que permitirá a los clientes saber si su dinero se destina a actividades "verdes".

La propuesta forma parte de las primeras iniciativas dentro del plan de acción sobre finanzas sostenibles anunciado por Bruselas en marzo, que busca reorientar inversiones hacia actividades sostenibles para conseguir los 180.000 millones de euros adicionales al año que necesitará la Unión Europea para cumplir sus objetivos climáticos.

Entre las acciones propuestas está la creación de una clasificación o "taxonomía" que distinga qué es un "activo verde" y cuáles tienen un impacto más positivo y permita, a la larga, crear un sello europeo para estos productos financieros que evite que las entidades vendan como sostenible activos que no lo sean.

The financial sector can be a powerful actor to fight #ClimateChange This is our #SustainableFinanceEU proposal: https://t.co/HppMLivddr unified EU classification system investors' duties and disclosures low-carbon benchmarks better advice to clients on sustainability pic.twitter.com/tyUeEFX03i

La Comisión propone que se clasifiquen de sostenibles aquellas actividades que contribuyan al menos a uno de seis objetivos climáticos: mitigación del clima, adaptación al cambio climático, protección del agua y recursos marinos, reciclaje y reducción de los desperdicios, prevención y control de la contaminación y protección de ecosistemas saludables.

Además no podrán perjudicar a ninguno de estos fines y tendrán que ser llevadas a cabo con unos requisitos mínimos de gobernanza y sociales así como deberán cumplir ciertos criterios técnicos que permitan hacer el análisis en base a estas características.

"Por ejemplo, en el sector de la construcción, un proyecto de viviendas podría ser calificado de verde basándose en su eficiencia energética o el uso de materiales de construcción reciclados", explicó el vicepresidente de la Comisión para el Euro y responsable de Servicios Financieros, Valdis Dombrovskis.

How can we incentivise the #EU financial sector contribute to the fight against climate change? Today we propose to put our #SustainableFinanceEU strategy into law. Our press remarks with @jyrkikatainen: https://t.co/QYyYotAjnG #COP21 #OnePlanet pic.twitter.com/04ISX3pfJ9