Ofensiva europea contra plásticos de un solo uso

Bruselas, 28 may (EFE).- La Comisión Europea (CE) anunció este lunes una serie de medidas para luchar contra la contaminación de residuos plásticos y mitigar su impacto en la polución marina, iniciativa que contempla la prohibición de materiales plásticos de un solo uso en objetos cotidianos para los que existen alternativas sostenibles.

"Toda la idea detrás de nuestro enfoque es que ayudamos a la industria a desarrollar otros productos y en cuanto existan alternativas viables y asequibles, por supuesto, presionaremos para que tomen el lugar de los plásticos contaminantes de un solo uso", declaró el vicepresidente primero de la CE, Frans Timmermans.

La propuesta legislativa del Ejecutivo comunitario, inspirada por el "éxito" de la directiva europea que prohíbe las bolsas de plástico en los comercios, aboga por obligar a utilizar materiales sostenibles en la producción de pajitas para beber, palos para sujetar globos, bastoncillos para limpiarse los oídos o vasos y platos de plástico.

"Estos productos no van a desaparecer, simplemente se producirán con otros materiales. Se podrá ir de pícnic, limpiarse las orejas o beberse un cóctel como antes", señaló Timmermans, quien subrayó que la propuesta se dirige hacia los plásticos que resultan muy difíciles de reciclar y que representan el 70 % de la basura marina de las costas europeas.

Las medidas que propone el Ejecutivo comunitario afectan a los Estados miembros de la Unión Europea (UE), a los que se les pedirá que reduzcan el consumo de plásticos de uso único por ejemplo de recipientes para alimentos o vasos de plástico, ofreciendo en los puntos de venta alternativas sostenibles o prohibiendo que estos se distribuyan gratuitamente.

La CE pretende también obligar a los países de la UE a recuperar el 90 % de las botellas de bebidas de plástico de un solo uso para 2025.

