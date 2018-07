El marfil ilegal se sigue vendiendo en Europa

Bruselas (EuroEFE).- El comercio de marfil procedente de la caza furtiva de elefantes africanos persiste en la Unión Europea (UE), denuncia un informe elaborado por el movimiento social Avaaz y la universidad británica de Oxford publicado este martes.

El marfil se comercializa como si fuera marfil antiguo, ya que la UE permite la venta sin restricciones de todo el material obtenido antes de 1947.

Sin embargo, el informe revela que el 55 % de las piezas analizadas que decían ser previas a este año son en realidad posteriores, y que se usa esa una argucia legal para seguir introduciendo el material suntuario en el mercado.

El estudio, realizado sobre 109 piezas de marfil compradas en diez países de la UE, constató que una de cada cinco, el 19 %, procedían de elefantes cazados después de 1989, año en el que la ONU prohibió el comercio internacional de marfil, y que incluso hay material posterior a 2010.

Venta ilegal en todo el continente

"Está claro que la legislación europea con respecto al comercio de marfil no está aplicándose correctamente y se sigue vendiendo abiertamente tanto en tiendas físicas como en línea en todo el continente", denunciaron Avaaz y la universidad de Oxford en su informe.

La Comisión Europea (CE) está realizando un informe para revisar si las restricciones al comercio de marfil van lo suficientemente lejos, una cuestión ante la que Avaaz sentenció que "el estudio ofrece una respuesta clara y categórica: claro que no".

Looking forward to meeting @Avaaz tmw who will come with important study by @dchivall @UniofOxford showing how negligent or unscrupulous actors are passing off even post 1990 ivory as antique. Valuable info in our increasingly successful fight https://t.co/HOBStmFhmi #Ivory pic.twitter.com/KDGTkWm4jT — Karmenu Vella (@KarmenuVella) 9 de julio de 2018

"Este estudio debe suponer el final de este comercio sangriento ya que, cada día, la venta de baratijas de marfil nos acerca más a la extinción de los majestuosos elefantes", aseguró en declaraciones a Efe el director de Campaña de Avaaz, Bert Wander.

Wander recordó que China ya ha prohibido el marfil y está luchando contra este negocio, mientras que Hong Kong acaba de aprobar una ley en este sentido, y Estados Unidos ha erradicado el comercio entre sus estados y Reino Unido ha detenido la venta de productos de marfil.

La población de elefantes sigue menguando

Sin embargo, el número de elefantes sigue descendiendo y se matan diariamente en torno a 50 ejemplares.

Su población cayó hasta un tercio en la sabana africana entre 2007 y 2014, mientras que el descenso fue del 66 % en los bosques de África Central entre 2008 y 2016.

Elephants matter not only because of their cultural significance and gentle nature, but also because of their great relephants in our ecological structure.



Did you know that some plant species only rely on elephants for seed dispersal? #WildlifeMatters pic.twitter.com/atDbCxvUSS — KWS (@kwskenya) 6 de julio de 2018

En caso de que el Ejecutivo comunitario decidiese prohibir el comercio de marfil, los Veintiocho tendrían que validar la decisión.

La Universidad de Oxford realizó exámenes de carbono a 109 piezas para fechar el momento en que fue obtenido el marfil del que están fabricadas, ya que, en muchas ocasiones, los vendedores o los tratantes utilizan métodos para "envejecerlo" a simple vista y poder comerciar con él aduciendo que es anterior a 1947.

Por Carlos Rey (edición: Desirée García)