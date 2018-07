Volkswagen repara el 80 % de los vehículos europeos afectados por "dieselgate"

Bruselas, (EFE).- La Comisión Europea (CE) anunció este martes que el Grupo Volkswagen ha reparado el 80 % (8,5 millones) de los vehículos europeos que se vieron afectados en 2015 por el escándalo de los motores trucados, el conocido como "dieselgate", y recordó que las reparaciones gratuitas deberán continuar hasta 2020.

"Hemos trabajado para conseguir que el Grupo Volskwagen se muestre más proactivo con los consumidores afectados; han cumplido con el plan de acción que han prometido, pero eso es todo", afirmó a través de un comunicado la comisaria europea de Consumo, Vera Jourová.

Another good news on #EU4Consumers: the VW Group committed to continue the free-of-charge update as a follow up to #Dieselgate until the end of 2020. So, #consumers that didn’t manage to fix their cars can still do that. pic.twitter.com/Yuwwla3jX5