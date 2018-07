La UE multa a España por no depurar bien sus aguas urbanas

Bruselas, 25 jul (EFE).- España deberá pagar 11 millones de euros cada seis meses por no depurar sus aguas residuales urbanas en varios municipios del país conforme a la normativa europea.

Así lo establece la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que impuso este miércoles la multa millonaria a España por tardar en adecuar a la normativa comunitaria a sus sistemas de depuración.

Los jueces europeos condenaron a España a "abonar una suma a tanto alzado de 12 millones de euros y una multa coercitiva de 11 millones de euros aproximadamente por cada semestre de retraso", según un comunicado del Tribunal.

#ECJ: Spain to pay lump sum of €12 million + penalty payment of €11 million per 6 month period for delay in implementing Urban Waste Water Treatment Directive https://t.co/BXuldkaxWx