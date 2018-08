El Gobierno español pide responsabilidad y diálogo al sector del taxi

Madrid (EuroEFE)- El conflicto entre los taxistas españoles y las plataformas como Uber y Cabify por la regulación del número de licencias VTC (vehículos de alquiler con conductor) se dirimirá en una comisión de diálogo fijada para septiembre por el Gobierno de España, que pide "responsabilidad" al sector.

En plena temporada turística los taxistas españoles mantienen una huelga indefinida, que comenzó el pasado miércoles en Barcelona y a la que se unió después Madrid y el resto de las principales ciudades de España.

"Quiero apelar a la conciencia cívica de quienes prestan un servicio público, que no son simplemente unos particulares, sino personas que gozan de una concesión administrativa que les permite ejercer un servicio público y que están llamados a una mayor responsabilidad", señaló el ministro español de Fomento, José Luis Ábalos.

Para Ábalos es necesario recuperar "un ámbito de diálogo, de tranquilidad y de normalidad" que favorezca la negociación entre las partes, preserve "la seguridad" y salvaguarde los derechos "de los usuarios y de las ciudades".

Tras las reuniones mantenidas entre ayer y hoy con asociaciones del Taxi y VTC, el Ministerio de Fomento va a ofrecer una salida dialogada al conflicto, en un marco sereno y de entendimiento, para dar con una solución que recupere el equilibrio. #HuelgaTaxis — Ministerio de Fomento (@fomentogob) 31 de julio de 2018

Los taxistas piden que la regulación de las VTC pase del Gobierno español a las comunidades autónomas (regiones) y los municipios, que son los que abordan los problemas de circulación, movilidad y medio ambiente.

Demandan también que, como marca la ley, los vehículos VTC regresen a sus bases cuando acaban un servicio y no se queden circulando o aparcados a la espera de captar nuevos clientes, y que no haya más de una licencia VTC por cada treinta taxis, proporción que en su opinión no se respeta.

Una mesa de diálogo para septiembre

La propuesta de abrir un "nuevo marco de diálogo" en septiembre fue puesta este martes sobre la mesa por el número dos del Ministerio español de Fomento, Pedro Saura, en la reunión que mantuvo con los responsables de Unauto, la patronal del sector VTC.

El lunes, Saura recibió a las asociaciones de taxistas con las que no consiguió llegar a ningún acuerdo, ya que las medidas propuestas por el Gobierno les parecieron insuficientes, por lo que decidieron mantener la huelga y las protestas a la espera de saber el resultado del encuentro con las VTC.

El presidente de Unauto, Eduardo Martín, dijo al término de la reunión en el Ministerio de Fomento que está "moderadamente satisfecho" y que la patronal participará en el nuevo marco de diálogo que se concretará en septiembre.

En ese diálogo participarán los representantes de las VTC junto a las asociaciones de taxistas y otros agentes económicos.

"Es un intento serio, una hoja de ruta seria y con un plazo razonable, y creo que merecemos una cierta confianza", remarcó el ministro de Fomento a preguntas de los periodistas.

En la reunión de este martes, su número dos insistió en transferir las competencias a las comunidades autónomas (regiones), para lo que hablarán "con todos los sectores" porque hay "desequilibrios que corregir", el principal es el incumplimiento del ratio de un VTC por cada treinta taxis, principal reivindicación de los taxistas que siguen colapsando el centro de las dos principales ciudades españolas.

La asociación mayoritaria, Fedetaxi, dejó claro que desconvocar las protestas en este momento es "irse a casa sin el problema solucionado", lo que supondría una "irresponsabilidad".

"El modelo no puede quedar en el aire o todo esto no habrá servido para nada, sólo para jugar con el tiempo y el dinero de nuestro sector. Quien ahora se plantee desmovilizarse estará traicionando a todos los taxistas de España", señala Fedetaxi en un comunicado.

Sin embargo, los taxistas de Barcelona establecieron este martes servicios mínimos gratuitos mientras prosiga la huelga en un "gesto" hacia la ciudadanía.

Información elaborada con informaciones del servicio de Nacional de EFE (edición: Catalina Guerrero)

