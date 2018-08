Incertidumbre sobre el diésel

Madrid (EuroEFE).- Las ventas de vehículos diésel en España acumulan cinco años de descensos y se sitúan a niveles de 1998 tras caer el pasado año un 14,9 %, una tendencia que puede acentuarse si continúan los mensajes de que este tipo de tecnología, en la que destaca Europa, tiene "los días contados" .

El fraude de las emisiones de los vehículos destapada por el escándalo de Volkswagen, conocido como "dieselgate", supuso un antes y un después para los vehículos con motor diésel.

Ribera dice que el Gobierno no fijará una fecha en la que prohibir el diésel

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha manifestado que el Gobierno no se plantea fijar una fecha para la prohibición de los vehículos con motor diésel, pero sí diseñará "escenarios orientativos de cero emisiones" para todos los coches que circulen por ámbitos urbanos.

En una entrevista en el diario ABC, recogida por Efe, la ministra señala que "en absoluto" el Gobierno pondrá una fecha concreta para prohibir el diésel, ya que el objetivo es que no haya emisiones tóxicas, sea con el tipo de motor que sea, y que es la industria la que tiene que poner los medios para conseguirlo.

En opinión de Ribera, los fabricantes de automóviles son los que tienen que adaptarse al reto de no emitir sustancias tóxicas, sin una prohibición específica, porque eso "incentiva la innovación y adecuación de la industria".

La ministra para la Transición Ecológica cree que es "bastante obvio" que "la movilidad deberá ser cero emisiones en 2050".

"Desde 2012 los datos de Anfac (la patronal de los fabricantes de automóviles) muestran cómo han ido cayendo las ventas del diésel, vamos a un modelo de movilidad diferente, donde el gran éxito del motor de combustión se va viendo desplazado por otras alternativas; la tarea de los gobiernos es acompañar ese proceso", ha expuesto Ribera.

El pasado 11 de julio la ministra dijo a los periodistas en el Congreso que "el diésel tiene los días contados", lo que motivó críticas tanto de la patronal como de los sindicatos del sector del motor.

Este domingo, en otra entrevista con el semanario parisino Journal du Dimanche (JDD), la que la ministra española ha alertado de que el calentamiento global ya tiene una influencia en los movimientos migratorios -del sur al norte- y ha juzgado que la Unión Europea (UE) no puede seguir "escondiéndose".

La semana pasada, en una entrevista con Efe, Ribera cuantificó en 70.000 u 80.000 millones de euros las inversiones requeridas en España hasta 2030 para la transformación del modelo energético hacia la descarbonización.

¿Más presión impositiva?

Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una entrevista con Efe indica que baraja incluir en el Presupuesto, aunque todavía no está cerrado, la equiparación de los impuestos que paga el diésel -inferior- y la gasolina, aunque señala que forma parte de un paquete medioambiental en el que aún se está trabajando.

Este aumento del impuesto de hidrocarburos que paga el diésel "tiene un elemento político superior al de la recaudación", ya que su objetivo es ayudar a transitar hacia un sistema energético menos contaminante, es decir, que será "un soporte y una ayuda" para que este combustible "vaya progresivamente desapareciendo".

"Demonizar el diésel es pegarnos un tiro en nuestro propio pie", según el sector

La industria del automóvil afronta una transformación que está marcando las decisiones en la compra de un coche, pero los mensajes de la administración, para el presidente del Clúster Aragonés de la Automoción (Caar), Benito Tesier, deben ser responsables porque "demonizar" el diésel es "pegarnos un tiro en nuestro propio pie".

Tesier, director general de Brembo en España, empresa dedicada a la producción y distribución de sistemas de freno para automoción, asegura en una entrevista con Efe que los mensajes que recibe la opinión pública en relación con el medio ambiente, la contaminación, las tecnologías y el cambio de propulsión están causado "confusión" y eso va en contra de la "fuerza industrial" del sector en España, porque no reflejan la realidad.

Así, argumenta Tesier, a la hora de comprar un coche, la decisión más conservadora es olvidarse del diésel cuando "está científicamente probado" que los motores de hoy contaminan menos que los de gasolina y el fraude en las emisiones, el denominado "dieselgate", es "algo del pasado".

"Europa se ha caracterizado por liderar el diésel a nivel mundial" mientras Estados Unidos se ha especializado en la gasolina, pero en esta industria, lamenta Tesier, no solo se manejan variables de eficiencia, tecnología o innovación, sino que también hay grupos de presión o "lobbies" que intentan defender determinadas parcelas en contra de otros intereses.

"No nos dejemos confundir por estrategias defensivas de determinados países que quieren defender su industria de automoción", incide el presidente del Caar, quien apela a una "transición ordenada" y a atacar el verdadero problema, los coches diésel de más de 12 años que aún circulan, con ayudas a los compradores para modernizar el parque.

Una modernización para un sector que dentro de diez años, augura Tesier, va a ser completamente diferente al de hoy por las tendencias de la propia sociedad, muy clara hacia el vehículo eléctrico sin que aún se sepa hasta dónde va a llegar.

Diésel: cinco años de caídas hasta cifras de 1998

Las ventas de vehículos diésel en España acumulan cinco años de descensos y se sitúan a niveles de 1998 tras caer el pasado año un 14,9 %, mientras que las de gasolina se incrementaron un 15,2 %, un cambio de tendencia que ha modificado la composición del parque automovilístico español.

En concreto, en 2013 se siguieron vendiendo en España más coches diésel que gasolina (67 % frente al 31 %), pero fue la primera vez que la cuota de mercado del gasoil bajó y desde entonces lleva cayendo de forma sostenida hasta situarse en 2017 en un 48,4 % frente al 46,1 % de los vehículos de gasolina, según datos de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA).

The new #WLTP test cycle was developed using real-driving data, thus better representing everyday driving : https://t.co/isCeucjo0I pic.twitter.com/MEKDwN6LA0

Este cambio en el reparto de ventas de diésel y gasolina depende de varios factores, como el debate generado en torno a los diferentes niveles de emisiones de contaminación de dióxido de carbono (CO2) y óxidos de nitrógeno (NOx) y quién contamina más.

No se puede obviar tampoco el empuje que registran año tras año los coches de energías alternativas (híbridas y eléctricas).

New study on #EVs: Making the Transition to #ZeroEmission #Mobility – Addressing the barriers to the uptake of electrically-chargeable #cars in the EU : https://t.co/UEWcgjjuv3 pic.twitter.com/QMk0V9eVu0