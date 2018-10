El PE propone reducir las emisiones de los coches en un 40 %

Estrasburgo (Francia) (EuroEFE).- El Parlamento Europeo (PE) votó este miércoles a favor de exigir un recorte de las emisiones de CO2 en los nuevos coches y camionetas del 40 % para 2030, es decir, por encima del 30 % propuesto por la Comisión Europea (CE) pero lejos del 45 % aprobado previamente en comisión parlamentaria.

La posición del pleno de la Eurocámara fue aprobada con 389 votos a favor, 239 en contra y 41 abstenciones.

El Parlamento Europeo también trazó la senda de una reducción intermedia para que los vehículos nuevos reduzcan sus emisiones de dióxido de carbono en un 20 % para 2025 respecto a los niveles de 2021.

A continuación, los Estados miembros deberán fijar su posición en el Consejo de la UE, que se reúne el próximo 9 de octubre en Luxemburgo.

A partir de entonces, una vez los Estados acuerden qué porcentaje de reducción quieren aplicar, se iniciará una negociación a tres bandas, con la participación del Consejo, la Eurocámara y la Comisión en los llamados "trílogos" para fijar una tasa definitiva que se convertirá en normativa comunitaria previsiblemente a inicios de 2019.

La industria automovilística, preocupada por el voto del PE

El voto parlamentario no ha gustado a la industria automovilística que, a través de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), manifestó sus "serias preocupaciones" por la senda que propone la Eurocámara.

"Seguimos particularmente preocupados por los objetivos de reducción de CO2 extremadamente agresivos y por la imposición de cuotas de ventas para vehículos eléctricos con batería que los eurodiputados han respaldado", declaró la ACEA en un comunicado.

EU Parliament vote on #CO2 targets for cars and vans: #automobile industry voices concerns | PRESS RELEASE: https://t.co/1Wu23FQPTv #EPlenary pic.twitter.com/NtbHjaGsft