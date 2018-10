La UE tratará de elevar su ambición climática ante los avisos de la ONU

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) aseguró este lunes que la Unión Europea (UE) debe elevar sus "ambiciones" en materia de lucha contra el calentamiento global a la luz del nuevo informe del Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), que subraya la urgencia del desafío global.

"Debemos elevar nuestras ambiciones en el combate contra el cambio climático en línea con los resultados del informe del IPCC (...) y convertir los actuales desafíos en oportunidades", declaró el comisario europeo de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, a través de la red social Twitter.

Ese estudio, presentado este lunes en Seúl, destaca la importancia de limitar la subida de temperaturas a 1,5 grados centígrados a final de siglo, tarea muy urgente y que requiere "cambios sin precedentes" a nivel social y global, para evitar una mayor extinción de especies o reducir la subida del nivel del mar.

En un comunicado, Arias Cañete y el eurocomisario de Investigación, Ciencia e Innovación, Carlos Moedas, añadieron que el informe del IPCC "es un esfuerzo notable de los científicos para informar a los responsables políticos de todo el mundo y a la sociedad en general" para alcanzar los compromisos del Acuerdo de París de 2015.

La Comisión Europea tendrá en cuenta el nuevo estudio para presentar en noviembre la estrategia a largo plazo de la UE para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero con una "visión amplia para la modernización" de la economía, las industrias y el sector financiero, agregaron Arias Cañete y Moedas.

La UE "trabajará para hacer nuestra economía más moderna, innovadora, competitiva y resiliente", agregaron los comisarios tras conocer el informe, dirigido a países de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático, que será usado como base para las discusiones de la vigésimo cuarta cumbre del clima (COP24) que se celebrará en Katowice (Polonia) este diciembre.

Ambición colectiva

"El mundo necesita elevar la ambición colectiva, necesitamos alcanzar nuestros objetivos y necesitamos empezar a prepararnos para conseguir una economía neutra en carbono lo antes posible en este siglo. Este es el mensaje que llevaremos a Katowice", aseguraron.

