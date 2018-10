España apoya recortar un 35% las emisiones para 2030

Luxemburgo (EuroEFE).- La ministra española para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, calificó este martes de "buena propuesta" la idea de recortar un 35 % las emisiones contaminantes de coches y furgonetas para 2030, como plantea Austria, que preside la UE este semestre, para tratar de cerrar un acuerdo entre los países.

"La propuesta de compromiso de la presidencia austríaca es una buena propuesta. Es importante entender cuál es su papel y en la medida de los posible salir de aquí con un acuerdo cerrado, creo que todo lo demás es perder el tiempo", dijo Ribera a su llegada a un Consejo de titulares europeos de Medioambiente.

En la reunión los países de la UE tratarán de cerrar un acuerdo sobre la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de los coches y furgonetas que los fabricantes coloquen en el mercado a partir de 2030.

Un PE ambicioso contra las emisiones

El Parlamento Europeo, colegislador en este ámbito, ha fijado ese recorte en un 40 % en 2030 para los nuevos coches y furgonetas en comparación con los que se registren en 2021, lo que supone un nivel de exigencia muy superior al 30 % planteado inicialmente por la Comisión Europea.

La ministra consideró que "lo más llamativo de la reunión de hoy" es que "países productores de automóviles como Francia y Alemania, que tradicionalmente han sido aliados en este proceso de modernización de la industria, partan de posiciones tan diferentes".

Los países llegan divididos en dos bloques: uno liderado por Alemania y nutrido por República Checa, Eslovaquia, Rumanía, Bulgaria y Hungría, con tesis más conservadoras; y otro grupo con planteamientos más ambiciosos, con Francia al frente y aliados como el Reino Unido, Italia o Bélgica.

La ministra dijo que "es un tema importante para un país como España, cuya industria del automóvil representa casi el 12 % pero cuyas casas matrices están precisamente en Francia y Alemania".

En ese contexto, explicó que la posición de España es "intermedia entre Francia y Alemania", por un lado "clara con respecto a la necesidad de incrementar el nivel de ambición en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en ese sector, pero clara también con respecto a la necesidad de salir de aquí con un objetivo que sea consensuado por todos".

Francia pide un recorte del 40 %

Por su parte, el ministro francés de Ecología, François de Rugy, defendió un recorte del 40 % en las emisiones contaminantes, aunque se mostró flexible sobre la manera de alcanzar ese objetivo.

"Siempre hemos dicho que a la vez de un objetivo ambicioso estamos de acuerdo en que haya cláusulas de flexibilidad que puedan ser abordadas con los fabricantes y que pueda haber cláusulas de revisión entre ahora y 2030", dijo el ministro francés.

El ministro francés aseguró que hoy en la UE hay más países ambiciosos que conservadores en cuanto al recorte de las emisiones de CO2 de los coches y furgonetas y que en todo caso se buscará un acuerdo "dinámico" en el que "no va a ser un país o un grupo de países el que va a imponer su punto de vista sobre otros".

Subrayó además que en la Unión hay "muchos países que tienen una industria del automóvil fuerte", ente los que citó a Italia o España y que es el "destino común" de todo ellos "reducir las emisiones, llevar a la industria automovilística por esa vía y defender una capacidad de producir en Europa coches eléctricos o híbridos".

